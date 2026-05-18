Lý do chủ garage dịch vụ ôtô chọn xe điện VinFast VF 7

Anh Hoàng Văn Hiền (Nghệ An) thừa nhận điều khiến anh tiếc nuối sau khi mua VinFast VF 7 là không chuyển sang xe điện sớm hơn.

Từng sử dụng nhiều dòng xe xăng và có nhiều năm làm trong lĩnh vực dịch vụ ôtô, anh Hoàng Văn Hiền (Nghệ An) cho biết quyết định chuyển sang VinFast VF 7 đến từ trải nghiệm thực tế về chi phí vận hành, cảm giác lái và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Sau thời gian gắn bó với mẫu SUV điện này, anh thừa nhận điều tiếc nhất là đã không chuyển sang xe điện sớm hơn.

- Điều gì khiến anh quyết định sở hữu VF 7?

- Thực tế, tôi đã tìm hiểu về xe điện từ khá lâu. Do làm trong lĩnh vực liên quan đến ôtô nên tôi có cơ hội lái thử nhiều mẫu xe của khách hàng và bạn bè. Việc chuyển sang xe điện không phải quyết định vội vàng, mà là kết quả sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất, xe điện góp phần giảm ô nhiễm môi trường nên đang trở thành xu hướng phổ biến. Thứ hai là sự khác biệt về chi phí sử dụng.

Trước đây, tôi từng sử dụng nhiều mẫu xe xăng, chủ yếu di chuyển trong phố nhưng mỗi tháng chi phí nhiên liệu vẫn hơn 3 triệu đồng. Đó là chưa kể chi phí bảo dưỡng. Với xe xăng, mỗi lần bảo dưỡng định kỳ dù ở mốc nhỏ cũng tốn khoảng cả triệu đồng; những lần bảo dưỡng lớn thì chi phí còn cao hơn do phải thay thế thêm phụ tùng.

Anh Hiền đã có thời gian trải nghiệm thực tế VinFast VF 7 trước khi đưa ra quyết định.

Trong khi đó, VF 7 có chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km/lần, chi phí mỗi lần chỉ vài trăm nghìn đồng và không cần thay dầu động cơ. Ngoài ra, chính sách hiện tại của VinFast khá hấp dẫn, đặc biệt là chương trình miễn phí sạc trong 3 năm. Vì vậy, chi phí năng lượng cho chiếc VF 7 của tôi gần như bằng 0. Nếu so sánh trực tiếp, chi phí vận hành và bảo dưỡng của xe điện nhẹ hơn xe xăng.

Bên cạnh đó, VinFast VF 7 sở hữu thiết kế trẻ trung, thể thao và bắt mắt. Quan trọng hơn, qua trải nghiệm thực tế, tôi thấy xe vận hành ổn định, khả năng đáp ứng của pin phù hợp nhu cầu sử dụng nên yên tâm chuyển đổi.

Sức mạnh động cơ điện và khả năng tăng tốc tức thì của xe điện được anh Hiền đánh giá cao.

- Sau thời gian sử dụng, anh thấy khả năng vận hành của xe điện khác gì so với xe xăng?

- Điểm khác biệt lớn là động cơ điện rất mạnh. Khi chuyển sang chế độ Sport, xe tăng tốc gần như tức thì, không có độ trễ. Nếu so với xe xăng thì phải ở phân khúc cao hơn mới mang lại cảm giác tương đương.

Ngoài ra, xe điện vận hành êm ái do không có tiếng động cơ. Với người mới sử dụng, ban đầu có thể chưa quen, thậm chí hơi bất ngờ vì xe di chuyển nhưng gần như không phát ra tiếng máy. Tuy nhiên, sau một thời gian, mọi người sẽ nhận ra đây là ưu điểm.

Một điểm nữa là VF 7 mang lại cảm giác lái mượt mà và chắc tay. Nhiều người cho rằng xe điện tạo cảm giác lái hơi “ảo”, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu so với các mẫu xe xăng, tôi thấy VF 7 cho cảm giác lái chắc chắn và dễ làm quen hơn. Dĩ nhiên, mỗi dòng xe sẽ có phong cách vận hành riêng.

Anh Hiền cho biết hoàn toàn yên tâm sử dụng xe điện nhờ hạ tầng sạc ngày càng phủ rộng.

- Với nhiều người chuyển từ xe xăng sang xe điện, hạ tầng sạc vẫn là mối quan tâm lớn. Anh đánh giá thế nào về điều này?

- Khi bắt đầu sử dụng xe điện, đúng là nhiều người lo ngại về thời gian sạc. Nhưng trong quá trình sử dụng thực tế, tôi thấy điều này không quá bất tiện. Hệ thống trạm sạc của VinFast hiện phủ khá rộng. Ở khu vực tôi sinh sống, chỉ cách khoảng 400-500 m là đã có một điểm sạc.

Thông thường, tôi kết hợp việc sạc xe với hoạt động khác như đi cà phê hoặc đưa con đi học nên không cảm thấy mất thời gian. Đối diện garage của tôi cũng có trạm sạc. Tôi có thể gửi xe ở đó rồi đi bộ về nhà, khi ứng dụng báo sạc xong thì quay lại lấy xe.

- Sau khi sử dụng VF 7, anh thay đổi suy nghĩ gì về xe điện?

- Thật sự, tôi cảm thấy mình chuyển sang xe điện hơi muộn. Nếu biết trước việc sử dụng tiết kiệm và thuận tiện như vậy, có lẽ tôi đã chuyển đổi sớm hơn. Với tôi, VF 7 không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là lựa chọn hợp lý cho lâu dài, đảm bảo tiết kiệm chi phí, nhiều công nghệ và thân thiện với môi trường.