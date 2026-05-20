VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới, nâng cấp trải nghiệm toàn diện

VinFast chính thức công bố ra mắt mẫu SUV điện cỡ D - VF 8 thế hệ mới, với nhiều nâng cấp đột phá về nền tảng công nghệ, là thành quả nghiên cứu của chính đội ngũ kỹ sư VinFast.

VF 8 thế hệ mới mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiện nghi và ổn định vượt trội. Xe có giá niêm yết 999 triệu đồng, được áp dụng chính sách ưu đãi 51 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn 27/5-3/6.

Là một trong những mẫu xe đặt nền móng cho bước chuyển mình thành nhà sản xuất ôtô thuần điện toàn cầu của VinFast, VF 8 chính là mẫu xe đầu tiên trong dải sản phẩm được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế, công nghệ, tính năng, mang đến những cải tiến sáng giá trong vận hành và trải nghiệm.

Nâng cấp toàn diện thiết kế và không gian nội thất

Về thiết kế và tiện nghi, VF 8 thế hệ mới được phát triển dựa trên triết lý “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid), với ý tưởng xuyên suốt mang hơi thở công nghệ tới từng đường nét, từng bề mặt sản phẩm và trong từng trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Thiết kế xe tập trung vào sự liền mạch, tinh tế và cảm giác chuyển động mạnh mẽ, mang lại hình ảnh một mẫu SUV hiện đại, năng động và nhiều năng lượng, thể hiện phong cách sống thời thượng của chủ xe.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.701 x 1.872 x 1.670 (mm), chiều dài cơ sở 2.840 mm cùng cấu hình 5 chỗ ngồi, giúp tối ưu không gian và sự thoải mái bên trong cabin. Khoảng sáng gầm 170 mm kết hợp cùng la-zăng kích thước lớn 19 inch giúp VF 8 thế hệ mới xoay trở linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình.

VF 8 thế hệ mới theo đuổi triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ”, hướng đến hình ảnh SUV hiện đại và năng động.

Kiểu dáng đầu xe mang đậm dấu ấn thời đại với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng, kết hợp cùng dải đèn định vị hình cánh chim đặc trưng. Khe gió lớn hai bên cản trước được tích hợp hài hòa, vừa tối ưu khí động học vừa tăng chiều sâu thị giác, mang đến nét cá tính riêng cho VF 8 thế hệ mới.

Ở hai bên sườn xe, đường chân kính được vuốt cao dần về phía sau, tạo cảm giác chiếc xe luôn trong trạng thái chuyển động ngay cả khi đứng yên. Các mảng khối trên cánh cửa được xử lý với sự chuyển đổi mềm mại giữa ánh sáng và bề mặt, kết hợp cùng những đường gân sắc nét để tạo hiệu ứng phản chiếu sống động khi xe di chuyển.

Trong khi đó, thiết kế đuôi xe là sự tối giản đầy tinh tế, với cụm đèn hậu lớn tích hợp dải LED cánh chim đặc trưng của VinFast. Thiết kế mới không chỉ giúp tối ưu tính khí động học mà còn tạo nên phong cách trẻ trung, năng động và giàu cảm xúc hơn.

Nội thất VF 8 được thiết kế theo hướng trực quan, tập trung vào trải nghiệm công thái học cho người lái.

Nội thất của VF 8 thế hệ mới được thiết kế trực quan, hài hòa và đề cao công thái học. Tâm điểm của bảng táp-lô vát ngang là màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch, hiển thị sắc nét và tích hợp hầu hết tính năng điều khiển xe với giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Màn hình phía sau vô-lăng giúp cung cấp đầy đủ thông tin vận hành quan trọng, kết hợp cùng cần chuyển số sau vô-lăng giúp người lái thao tác dễ dàng và thuận tiện hơn.

Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp chức năng ion hóa không khí và bộ lọc Combi 1.0 giúp đảm bảo sức khỏe và sự dễ chịu cho người ngồi trong xe. Ghế ngồi công thái học được thiết kế thể thao, trong đó ghế lái có thể chỉnh điện 6 hướng kèm nhớ vị trí, hàng ghế 2 có thể điều chỉnh độ ngả và gập phẳng tỷ lệ 60:40 để tăng không gian chứa đồ khi cần thiết. Xe cũng được tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt đa vùng miền và hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp, mang đến trải nghiệm giải trí ấn tượng cho người dùng.

Công nghệ vận hành là điểm nhấn trên VF 8 thế hệ mới

Về nền tảng công nghệ và vận hành, VF 8 thế hệ mới được phát triển trên hệ khung gầm hoàn toàn mới, với hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) trên cả hai trục trước và sau, có khả năng thay đổi linh hoạt độ cứng/mềm của phuộc theo tình trạng mặt đường, giúp dập tắt hiệu quả các dao động khi đi qua đường xấu và duy trì sự đầm chắc cho xe.

VF 8 thế hệ mới cũng ghi dấu ấn với hệ thống điện - điện tử mới được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV), với toàn bộ kiến trúc và phần mềm điều khiển được thiết kế bởi các kỹ sư VinFast, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ lõi và phát triển xe ở cấp độ cao.

Đóng vai trò đầu não trong hệ thống điện - điện tử mới là kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), chịu trách nhiệm phân tích và ra quyết định cao nhất trên xe, giúp cho việc xử lý, phản hồi lệnh từ người lái diễn ra nhanh chóng, mượt mà hơn.

VF 8 sử dụng kiến trúc điện - điện tử mới theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (SDV).

Xe được trang bị động cơ điện cho công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 330 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và 3 chế độ lái: Tiết kiệm, thường và thể thao. VF 8 thế hệ mới sử dụng bộ pin có dung lượng 60,13 kWh, cho quãng đường di chuyển có thể lên tới 500 km (theo tiêu chuẩn NEDC) sau một lần sạc đầy. Xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong vòng chưa tới 30 phút.

Đặc biệt, VF 8 thế hệ mới được trang bị hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM - Integrated Thermal Management) do VinFast tự nghiên cứu, phát triển và đăng ký bản quyền sáng chế, đóng vai trò như "trái tim và bộ não quản lý nhiệt" của xe. Hệ thống này giúp điều phối việc làm mát, sưởi ấm cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái một cách hiệu quả, thông minh.

Nhờ đó, xe có thể duy trì hiệu suất vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ sạc nhanh và bảo vệ tuổi thọ pin và động cơ, đồng thời đảm bảo khoang lái luôn thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết.

VF 8 được trang bị hệ thống ADAS với nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại như giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và camera 360 độ.

Về an toàn, VF 8 thế hệ mới được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) toàn diện, với hàng loạt tính năng hiện đại như: Hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo điểm mù và hệ thống camera 360 độ sắc nét. Kết cấu khung gầm và các tính năng ADAS được VinFast thiết kế cho VF 8 thế hệ mới nhằm hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc cho VF 8 thế hệ mới thông qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc kể từ ngày 27/5. Mức giá niêm yết là 999 triệu đồng, được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).

Khách hàng đặt cọc VF 8 thế hệ mới trong 8 ngày đầu tiên (27/5-3/6) sẽ được ưu đãi thêm 51 triệu đồng, bên cạnh các chính sách ưu đãi chung theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” đang được VinFast áp dụng như hỗ trợ 10% giá xe (hoặc lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm), miễn phí sạc pin tới 10/2/2029… Những chiếc xe VF 8 thế hệ mới đầu tiên dự kiến được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 7.