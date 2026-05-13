VF 9 tạo khác biệt nhờ vận hành mạnh và công nghệ hiện đại

Vận hành mạnh mẽ, nhiều công nghệ hỗ trợ người lái cùng chi phí sử dụng thấp đang giúp VF 9 trở thành lựa chọn được nhiều người dùng Việt quan tâm trong phân khúc SUV điện cỡ lớn.

Không chỉ gây chú ý nhờ kích thước lớn và thiết kế hiện đại, VF 9 còn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng về khả năng tăng tốc, độ ổn định khi vận hành và trải nghiệm tiện nghi bên trong khoang cabin. Bên cạnh đó, loạt chính sách ưu đãi cùng chi phí sử dụng tối ưu cũng góp phần gia tăng sức hút cho mẫu SUV điện của VinFast trên thị trường.

Khả năng tăng tốc và công nghệ là điểm cộng của VF 9

"Sức mạnh và khả năng tăng tốc là điều khiến tôi ấn tượng nhất khi cầm lái VF 9, đặc biệt trên cao tốc. Xe vận hành đầm chắc, mang lại cảm giác tự tin mỗi khi vượt xe", anh Nguyễn Đăng Quỳnh chia sẻ sau hơn 15.000 km sử dụng.

Sở hữu công suất 402 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 620 Nm, VF 9 được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ và trải nghiệm lái khác biệt so với mẫu xe động cơ đốt trong truyền thống.

Bên cạnh khả năng vận hành, khoang hành khách phía sau của VF 9 cũng được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ không gian rộng rãi cùng loạt tiện nghi hướng đến trải nghiệm thư giãn.

Hành khách từng trải nghiệm mẫu xe chia sẻ trên kênh Vitamin Car&Life rằng đây là lần đầu anh sử dụng mẫu xe có hàng ghế sau tích hợp tính năng massage.

"Gia đình tôi đã đổi nhiều xe nhưng chưa có mẫu nào mang lại cảm giác thoải mái như VF 9", người này cho biết.

VF 9 cũng được trang bị trợ lý ảo tiếng Việt có khả năng điều khiển nhiều tính năng trên xe thông qua giao tiếp tự nhiên, đồng thời nhận diện giọng nói của người dùng ở nhiều vùng miền khác nhau. Theo anh Nguyễn Đăng Quỳnh, tính năng điều khiển bằng giọng nói giúp người lái hạn chế thao tác trên màn hình, từ đó tập trung hơn khi vận hành xe.

Trong khi đó, host kênh Life Trip đánh giá cao khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA) trên VF 9. Theo người này, mỗi lần nâng cấp phần mềm đều mang lại thêm tính năng mới, tạo cảm giác chiếc xe liên tục được hoàn thiện trong quá trình sử dụng.

"Trong tầm giá khoảng 1,5 tỷ đồng , VF 9 là mẫu xe mang lại nhiều công nghệ đáng chú ý", vị này nhận xét.

"Nhẹ ví" từ lúc chốt cọc đến khi vận hành

Thuyết phục người dùng bằng khả năng vận hành và tiện nghi hiện đại, VF 9 đang hút khách trong tháng 5 nhờ loạt chính sách ưu đãi thiết thực.

Trong khuôn khổ chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai xanh" áp dụng đến hết năm 2026, khách hàng mua dòng xe VF 9 được hỗ trợ trực tiếp 10% vào giá xe. Nếu đang sở hữu xe xăng và chuyển sang xe điện đến ngày 31/5, chủ xe được ưu đãi thêm 3%, đưa tổng giá trị ưu đãi tiền mặt lên đến 195-220 triệu đồng.

Trường hợp mua xe theo hình thức trả góp, khách hàng có thể lựa chọn hỗ trợ trực tiếp 10% hoặc áp dụng mức lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu, đi kèm chính sách "Mua xe 0 đồng" không cần vốn đối ứng.

Anh Hoàng Kiến Quốc, giám đốc doanh nghiệp truyền thông tại Hà Nội, đã quyết định đặt cọc VF 9 trong đợt ưu đãi gần đây. Theo anh, mẫu SUV điện của VinFast sở hữu mức giá cạnh tranh trong phân khúc, còn sau ưu đãi, chi phí lăn bánh chỉ tương đương nhiều mẫu xe hạng D động cơ đốt trong.

Tương tự dòng xe điện VinFast khác, VF 9 hiện được hưởng chính sách miễn phí sạc điện đến ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng. Song song đó, hạ tầng trạm sạc của V-Green phủ sóng toàn bộ 34 tỉnh, thành với hơn 150.000 cổng sạc, tạo thuận lợi cho nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như hành trình dài.

Theo đánh giá từ kênh Life Trip, hệ thống hạ tầng hiện tại giúp người dùng VF 9 có thể thoải mái thực hiện chuyến đi xuyên Việt mà không quá lo lắng về vấn đề sạc năng lượng.

Nhờ không gian rộng rãi, vận hành mạnh mẽ cùng nhiều công nghệ hỗ trợ, VF 9 được nhiều người dùng đánh giá phù hợp cả nhu cầu di chuyển của doanh nhân lẫn sử dụng cho gia đình.