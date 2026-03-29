VinFast VF MPV 7 ghi điểm nhờ rộng rãi, tiện nghi và vận hành êm ái

Nhiều khách hàng có mặt tại Vincom Times City (Hà Nội) bày tỏ sự bất ngờ với không gian 7 chỗ rộng rãi, tiện nghi và khả năng vận hành êm ái, an toàn của VinFast VF MPV 7.

Ngày 27-28/3, sự kiện trưng bày và lái thử mẫu VinFast VF MPV 7 nhanh chóng trở thành tâm điểm tại Vincom Times City, thu hút sự chú ý của nhiều nhóm khách hàng.

Sự kiện trưng bày, lái thử VF MPV 7 diễn ra tại Hà Nội ở Vincom Times City.

Từ buổi sáng ngày 27/3, khu vực trưng bày, lái thử VF MPV 7 đón đông đảo gia đình trẻ, nhân viên văn phòng và người lớn tuổi. Nhiều người muốn trực tiếp kiểm chứng khả năng vận hành của mẫu MPV điện 7 chỗ đang “gây sốt” trên thị trường.

"Tôi có nhu cầu chuẩn bị mua xe 7 chỗ nên đến sự kiện để trải nghiệm VF MPV 7. Xe có thiết kế cao ráo, hiện đại, nhìn bề thế và khỏe khoắn", anh Vũ Thanh Hải, một trong những khách hàng tham gia lái thử sớm nhất tại Vincom Times City, nhận định.

Anh Vũ Thanh Hải là một trong những khách hàng lái thử VF MPV 7 tại sự kiện.

Theo anh Hải, điểm thuyết phục nhất trên VF MPV 7 nằm ở không gian và độ êm ái. "Không gian nội thất rộng rãi.Tôi ngồi ở hàng trước thấy thoải mái, vợ con ngồi ở hàng hai cũng vậy. Em bé ngủ rất ngon, cho thấy xe vận hành êm", anh chia sẻ.

Anh Hải đánh giá cao thiết kế 7 chỗ của VF MPV 7 bởi phù hợp nhu cầu của gia đình, chở được nhiều người và đồ đạc. Cũng vì thế, gia đình anh dự định sở hữu xe trong thời gian tới.

Trong khi đó, chị Hà Giang (Hà Nội) lại bất ngờ với không gian rộng rãi của hàng ghế thứ ba. "Ngồi ở hàng cuối nhưng vẫn có khoảng để chân rộng, chưa kể mỗi hàng ghế đều có điều hòa riêng nên mọi vị trí đều mang đến sự dễ chịu nhất định. Đây là điểm tôi mong muốn có ở một chiếc xe gia đình. Tôi đánh giá cao sự chăm chút của nhà sản xuất dành cho chiếc VF MPV 7, bởi cả chất liệu ghế cũng êm và rất sang", chị Giang bày tỏ.

Chị Hà Giang thích thú với độ rộng rãi của VF MPV 7.

Đồng quan điểm với chị Giang, anh Nguyễn Anh Tâm cũng đưa ra đánh giá tích cực sau khi trực tiếp cầm lái VF MPV 7. Anh cho biết dù mới lần đầu trải nghiệm, mẫu xe để lại ấn tượng rõ nét nhờ thiết kế ngoại thất hài hòa, phù hợp thị hiếu người Việt. Không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi, trong khi vị trí lái mang lại cảm giác thoải mái và dễ làm quen.

Ở khía cạnh vận hành, anh Tâm đánh giá VF MPV 7 thể hiện nhiều ưu điểm so với mẫu xe xăng mà anh đang sử dụng. Theo anh, xe vận hành đầm chắc, khả năng tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời mang lại sự ổn định khi vào cua, giúp người lái cảm thấy tự tin và an toàn hơn trong nhiều tình huống di chuyển.

Anh Nguyễn Anh Tâm ấn tượng với VF MPV 7 nhờ vận hành đầm chắc, không gian rộng rãi và cảm giác lái tự tin.

Bài toán chi phí cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy anh Tâm quyết định chuyển đổi: "Giá xăng biến động liên tục nên tôi đang tính chuyển sang xe điện. Xe xăng dùng lâu năm, mỗi lần bảo dưỡng sửa chữa cũng tốn kém. Về khoản này, xe điện tiết kiệm hơn hẳn, VF MPV 7 là lựa chọn tốt".

Giá bán hợp lý và ưu đãi hấp dẫn đi kèm trong tháng 3 cũng là lý do VF MPV 7 thu hút khách hàng tại sự kiện. Cụ thể, mẫu xe Việt được ưu đãi trực tiếp 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, thêm 3% trường hợp khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện (áp dụng đến 31/3). Khách hàng đặt cọc trong giai đoạn 26-30/3 còn nhận thêm voucher trị giá 10 triệu đồng từ chương trình “Giờ Trái Đất”.

Cùng với đó là chính sách miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/2/2029 tại trạm công cộng V-Green. Do là xe điện nên VF MPV 7 tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ, giúp mức giá lăn bánh hiện tại từ 740 triệu đồng.

Khách hàng được tư vấn về chính sách tài chính dành cho VF MPV 7 tại sự kiện.

Trường hợp mua trả góp, khách hàng được lựa chọn chính sách lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế mức hỗ trợ trực tiếp 6%), với tỷ lệ trả trước từ 0%.

Với loạt chính sách tài chính thiết thực, nhiều khách hàng cho rằng đây là thời điểm phù hợp để xuống tiền đổi xe, đặc biệt khi so sánh với chi phí sử dụng xe xăng trong dài hạn.

VinFast tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử VF MPV 7 trên cả ba miền. Cụ thể, tại Hà Nội, sự kiện diễn ra vào 27-29/3 ở Vincom Times City, sự kiện trưng bày và lái thử VF MPV 7 Thanh Hóa diễn ra từ ngày 27/3 đến ngày 5/4 tại Vincom Plaza Thanh Hóa và ở TP.HCM, sự kiện diễn ra trong hai ngày 28-29/3 tại Aeon Mall Bình Tân. Đây là cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm và đưa ra quyết định trong những ngày cuối cùng áp dụng ưu đãi giới hạn.