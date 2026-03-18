Chủ xe VinFast VF 8: 'Ngày càng nhiều người mua xe điện vì giá tốt'

Từ người chủ yếu lái xe trong nội đô, anh Nguyễn Trường Thanh (Hà Nội) cho biết kể từ khi nhận VinFast VF 8, anh bắt đầu thực hiện nhiều chuyến đi dài hơn.

Với anh Nguyễn Trường Thanh, những hành trình từ Hà Nội vào Hội An, lên Tây Bắc hay về quê miền Trung dần trở nên quen thuộc và nhàn nhã nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại và chi phí sử dụng thấp của xe điện.

Động cơ, công nghệ vượt trội trong tầm giá

Anh Thanh bắt đầu sử dụng xe điện với mẫu VF e34, sau đó tiếp tục “lên đời” VF 8 khi dòng xe D-SUV này ra mắt.

Một trong những yếu tố khiến anh tin tưởng lựa chọn VF 8 là định hướng toàn cầu của mẫu xe. “Thấy hãng có kế hoạch đưa xe sang châu Âu và Mỹ, tôi nghĩ chắc chắn họ phải làm kỹ mới dám bán tại những thị trường khó tính như vậy”, anh chia sẻ.

Anh Thanh quyết định đặt mua VF 8 và trở thành một trong 50 khách hàng đầu tiên nhận xe trên thị trường. Chiếc xe nhanh chóng đáp ứng kỳ vọng ngay từ những ngày đầu lăn bánh. Khi tham gia cộng đồng người dùng VF 8, anh càng ấn tượng khi nhiều chủ xe đánh giá cao giá trị của mẫu xe. Theo anh, với lợi thế về vận hành và công nghệ, chỉ các mẫu xe xăng ở phân khúc giá gấp đôi, thậm chí gấp ba mới có thể so sánh.

Anh Thanh bên chiếc VF 8 trong chuyến thiện nguyện tại Hà Giang cùng hội VF 8 miền Bắc.

“Xe vận hành mạnh mẽ, tăng tốc nhanh, gần như không có độ trễ khi đạp ga nên việc di chuyển chủ động và an toàn hơn. Xe cũng rất đầm chắc. Trước đây, tôi chạy khoảng 400 km/ngày đã thấy khá mệt nhưng với VF 8, có lần tôi chạy hai ngày liên tiếp, mỗi ngày 500 km vẫn thấy bình thường”, anh Thanh cho biết.

Anh cũng đánh giá cao công nghệ trên VF 8, đặc biệt là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao như giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng.

“Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng có nhiều tuyến cao tốc, những tính năng này giúp việc lái xe nhàn hơn nhiều”, anh nói.

Mua xe 0 đồng, lãi suất cố định, sạc pin miễn phí 3 năm

Từ góc nhìn của chủ xe tiên phong, theo anh Thanh, khác biệt lớn nhất khi chuyển sang xe điện là chi phí vận hành. Trước đây, xe xăng của anh tiêu tốn khoảng 4.000 đồng/km.

“Chiếc xe cũ của tôi tốn xăng khá nhiều. Đi lại trong thành phố mỗi tháng tốn vài triệu đồng. Khi chuyển sang xe điện, chi phí giảm đáng kể. Tính toán kỹ, mỗi km chỉ khoảng hơn 1.000 đồng tiền điện”, anh cho biết.

Nhờ chi phí thấp hơn, tần suất sử dụng xe của gia đình anh cũng tăng. Trước đây, mỗi năm anh chỉ di chuyển khoảng 7.000-8.000 km, chủ yếu trong nội đô. Sau khi chuyển sang xe điện, con số này tăng lên 15.000-16.000 km/năm.

“Vì chi phí rẻ nên gia đình tôi đi nhiều hơn. Năm đầu mua xe, chúng tôi đi chơi nhiều, xa nhất là hành trình từ Hà Nội vào Hội An. Tôi cũng nhiều lần đi Tây Bắc và về quê miền Trung. Nếu dùng xe xăng, chi phí nhiên liệu chắc phải gấp 4-5 lần”, anh chia sẻ.

Khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi khi mua VinFast VF 8.

Khoảng hai năm trở lại đây, anh Thanh tiếp tục tiết kiệm hơn khi các chủ xe VinFast được miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng V-Green. Anh cho rằng việc sạc pin hiện nay khá thuận tiện nhờ mạng lưới trạm sạc ngày càng mở rộng. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng xe điện cũng thấp hơn đáng kể, mỗi lần chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng.

“Giá VF 8 hiện rất tốt. Ở góc độ người tiêu dùng, tôi vui vì ngày càng nhiều người chọn xe điện. Số lượng xe điện trên đường đã tăng nhanh chỉ sau vài năm, cho thấy xu hướng đang thay đổi rõ”, anh nhận xét.

Hiện nay, theo chính sách của VinFast, khách hàng mua xe từ ngày 10/2 sẽ được miễn phí sạc đến 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Trong tháng 3, hãng còn ưu đãi cho chủ xe làm dịch vụ tại các xưởng vùng ven Hà Nội và TP.HCM với chi phí bảo dưỡng từ 200.000 đồng/giờ.

Khách hàng mua VF 8 trong tháng 3 còn được hưởng chính sách “Mua xe 0 đồng”, không cần vốn đối ứng. Người mua có thể chọn ưu đãi trực tiếp 10% hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu. Ngoài ra, chương trình “Thu xăng - đổi điện” ưu đãi thêm 3% giá xe cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ (áp dụng đến hết 31/3).

Cộng với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, chi phí lăn bánh VF 8 trong tháng 3 chỉ khoảng 900 triệu đồng - mức giá cạnh tranh trong phân khúc D-SUV, thậm chí tương đương một số mẫu xe hạng C.