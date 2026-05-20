Bị cảnh sát bắt vì 'dìm' Cybertruck xuống hồ

Thêm một chủ xe Tesla Cybertruck tại Mỹ cố gắng cho chiếc bán tải điện lội nước nhưng bất thành.

Theo Carscoops, Elon Musk từng tuyên bố trước công chúng, rằng bán tải điện Tesla Cybertruck vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần sẽ có khả năng hoạt động tạm thời như một chiếc thuyền.

Dù chưa rõ tuyên bố này của vị CEO Tesla có bao nhiêu khả năng thành sự thật, nhiều chủ xe điện Cybertruck vẫn muốn thử nghiệm tính năng Wade Mode, hay còn gọi là chế độ lội nước của xe.

Trong đoạn video đăng tải trên Instagram, mọi việc dường như khởi đầu khá thuận lợi. Tài xế đã thành công điều khiển chiếc bán tải điện di chuyển quanh vùng nước nông gần bờ hồ Grapevine, thuộc tiểu bang Texas (Mỹ).

Tuy nhiên sau đó, người này cho xe tiến ra vùng nước sâu hơn. Chiếc bán tải điện bắt đầu không còn có thể vận hành như một phương tiện đường bộ, và hẳn nhiên cũng không thể biến thành một chiếc thuyền.

Sở Cảnh sát Grapevine cho biết động cơ của chiếc bán tải điện đã ngừng hoạt động, nước tràn vào bên trong. Tài xế cũng các hành khách đi cùng đã rời khỏi xe. Đội cứu hộ dưới nước thuộc Sở Cứu hỏa Grapevine sau đó đã hỗ trợ trục vớt chiếc Tesla Cybertruck ra khỏi hồ.

Chuyên trang Carscoops lưu ý lực lượng cảnh sát đã không nêu rõ chi tiết về thời gian và nhân công đã bỏ ra để trục vớt chiếc bán tải điện. Đoạn video cho thấy khi tài xế bắt đầu cho chiếc Tesla Cybertruck xuống nước, trời vẫn còn sáng, nhưng khi xe cứu hộ nhấc chiếc bán tải điện khỏi hồ, quang cảnh xung quanh đã chuyển tối.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ tài xế chiếc Cybertruck với các cáo buộc bao gồm vận hành phương tiện trong khu vực cấm của công viên hoặc hồ, bên cạnh hàng loạt vi phạm về trang thiết bị an toàn đường thủy.

“Dù một phương tiện có thể đủ khả năng vật lý để đi vào các vùng nước nông, việc làm này có thể gây ra các mối lo ngại về an toàn theo luật pháp bang Texas”, phía cảnh sát lưu ý.

Đây không phải là lần đầu tiên một chủ xe Tesla Cybertruck thử cho chiếc bán tải điện hoạt động dưới nước như một chiếc thuyền.

Hồi tháng 3 năm ngoái, một chiếc bán tải điện Cybertruck được phát hiện đang nằm dưới nước, trong vùng cảng Ventura thuộc tiểu bang California (Mỹ). Tài xế và hành khách kịp thời thoát ra ngoài bằng cửa sổ.

Liên quan đến vụ việc này, trang tin Edhat cho biết một kỹ sư của Tesla cũng đã có mặt tại hiện trường. Qua các bước kiểm tra, người này xác nhận chiếc bán tải điện có thể được xe cứu hộ đưa đi mà không có bất kỳ lo ngại về sự cố thứ phát nào từ pin hoặc hệ thống điện.