Chiếc xe điện đen đủi của Tesla - đã bị khai tử vẫn dính án triệu hồi

Xe điện Tesla Cybertruck phiên bản RWD trang bị mâm 18 inch chỉ có vòng đời kéo dài 3 tháng, nhưng tất cả xe đang cần được triệu hồi do bánh xe có thể rơi ra.

Theo Carscoops, chủ sở hữu 173 xe điện Tesla Cybertruck phiên bản RWD đang đối diện với một án triệu hồi. Tesla vừa phát đi lệnh triệu hồi với biến thể giá rẻ có vòng đời ngắn ngủi này sau khi phát hiện bánh xe có thể văng ra khi đang chạy.

Trong thông báo triệu hồi, Tesla cho biết các xung lực từ mặt đường cùng với lực khi vào cua có thể gây ra hiện tượng nứt xung quanh các lỗ bắt bu-lông trên đĩa phanh.

Nếu điều này xảy ra, toàn bộ bu-lông bánh xe có thể bị tách rời khỏi moay-ơ. Tesla cũng chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay thương tích nào liên quan vấn đề này, dù đã nhận được 3 yêu cầu bảo hành.

Tổng cộng 173 xe Tesla Cybertruck RWD sản xuất trong giai đoạn từ ngày 21/3/2024 đến ngày 25/11/2025 nằm trong diện triệu hồi.

Cụ thể hơn, chỉ những phiên bản Cybertruck RWD sử dụng mâm 18 inch mới bị ảnh hưởng, trong khi các bản trang bị mâm 20 inch tùy chọn nằm ngoài phạm vi của đợt triệu hồi.

Tesla lần đầu nhận biết vấn đề tiềm ẩn vào tháng 8/2025, khi các thử nghiệm tiền sản xuất cho thấy vài vết nứt đã xuất hiện trên đĩa phanh, dù tại thời điểm đó tất cả bu-lông vẫn còn nguyên vẹn.

Các cuộc điều tra chuyên sâu hơn cùng báo cáo thực tế sau đó cho thấy vấn đề thực ra nghiêm trọng hơn so với nhận định ban đầu.

Tesla cho biết không chỉ những chiếc Cybertruck RWD xuất xưởng gặp phải lỗi này. Một vài trung tâm dịch vụ Tesla đã sử dụng các đĩa phanh có nguy cơ gặp sự cố, do đó các xe từng được thay thế hệ thống phanh cũng có thể gặp tình trạng tương tự.

Chủ các xe Tesla Cybertruck thuộc diện triệu hồi có thể nhận được thông báo từ hãng sau ngày 20/6. Khách hàng sẽ được yêu cầu đưa xe đến trung tâm dịch vụ, nơi các kỹ thuật viên thay thế đĩa phanh trước và sau, moay-ơ và đai ốc bánh xe bằng các bộ phận mới đã được cập nhật, có độ bền cao hơn.

Chuyên trang Carscoops lưu ý dù thông báo triệu hồi liệt kê các xe được sản xuất từ ngày 21/3/2024, Tesla cho biết chỉ bắt đầu sản xuất Cybertruck RWD trang bị mâm 18 inch từ ngày 28/8/2025.

Quá trình sản xuất đã kết thúc chưa đầy 3 tháng sau đó, với lý do được Tesla đưa ra khi ấy là nhu cầu hạn chế dành cho biến thể giá rẻ của mẫu bán tải điện.