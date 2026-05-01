Sau 7 năm trễ hẹn, Tesla Semi đã được sản xuất hàng loạt

Sau nhiều lần trì hoãn, mẫu đầu kéo thuần điện Tesla Semi cuối cùng đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn, muộn hơn tới 7 năm so với kế hoạch ban đầu.

Tesla Semi chính thức đi vào sản xuất hàng loạt

Tesla Semi lần đầu được công bố vào năm 2017, khi CEO Elon Musk cam kết sẽ bắt đầu sản xuất từ năm 2019. Tuy nhiên, mốc thời gian này liên tục bị dời sang các năm 2020, 2021 rồi 2022. Đến giai đoạn này, Tesla chỉ mới triển khai một dây chuyền sản xuất thử nghiệm với sản lượng thấp, giao một số ít xe đầu tiên cho PepsiCo.

Những chiếc Tesla Semi đầu tiên chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất số lượng lớn. Trước đó, mẫu đầu kéo điện này đã được bàn giao giới hạn cho một số doanh nghiệp như PepsiCo hay DHL.

Năm 2023, Tesla đầu tư 3,6 tỷ USD để mở rộng nhà máy Gigafactory tại bang Nevada (Mỹ), bao gồm việc xây dựng một cơ sở chuyên biệt cho sản xuất Tesla Semi quy mô lớn. Tuy vậy, đến năm 2024, mục tiêu sản xuất hàng loạt tiếp tục bị lùi sang năm 2026.

Trong khi đó, đối thủ Volvo lại có bước tiến nhanh hơn đáng kể. Hãng xe Thụy Điển công bố mẫu đầu kéo điện của mình chỉ 1 năm sau Tesla, nhưng đã đưa vào sản xuất hàng loạt ngay sau đó 1 năm và hiện trở thành nhà sản xuất xe đầu kéo điện hàng đầu thế giới.

Tesla Semi có cảm giác lái như "xe thể thao"

Việc Tesla liên tục trễ tiến độ được xem là một phần quen thuộc với ông Elon Musk, khi nhiều dự án của ông thường đặt ra các mốc thời gian đầy tham vọng. Điển hình là mẫu Tesla Roadster thế hệ thứ hai, ra mắt cùng thời điểm với Semi năm 2017, dự kiến sản xuất từ 2020 nhưng hiện đã bị dời sang năm 2027.

Sau nhiều thách thức về công nghệ, giấy phép cũng như đại dịch Covid-19, Tesla kỳ vọng mẫu đầu kéo thuần điện này sẽ đáp ứng được nhu cầu vận chuyển với sản lượng lên đến 50.000 xe/năm.

Ngoài ra, công nghệ tự lái hoàn toàn Full Self-Driving (FSD) cũng nhiều lần chậm tiến độ, tương tự như những khó khăn trong sản xuất từng khiến mẫu Tesla Model 3 bị trì hoãn trước đây. Dù vậy, Tesla vẫn đặt kỳ vọng lớn vào Semi.

Tỷ phú Elon Musk từng tuyên bố Tesla Semi có công suất hơn 1.000 mã lực và sẽ là "chiếc đầu kéo an toàn, thoải mái nhất từ trước đến nay". Sau khi trực tiếp trải nghiệm, ông Musk thậm chí còn nhận xét chiếc xe điện này "mang lại cảm giác lái như một chiếc xe thể thao".

Tesla Semi đã mang nhận diện thương hiệu mới với dải đèn trước LED mỏng kéo dài theo bề ngang đầu xe, thay vì 2 cụm đèn tách rời như các bản concept trước đó. Khối lượng xe cũng nhẹ hơn 450 kg và tính khí động học tối ưu thêm 7%.

Tesla Semi có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 20 giây, nhanh gấp 3 lần so với động cơ truyền thống. Phiên bản Long Range được công bố có tầm hoạt động khoảng 800 km, trong khi bản Standard Range đạt khoảng 525 km. Theo một số nguồn tin, phiên bản tiêu chuẩn có giá từ 260.000 USD , và phiên bản cao cấp có giá 290.000 USD .