Tesla đang từng bước định hình tương lai với danh mục xe hoàn toàn tự hành, trong đó mẫu Tesla Roadster sắp ra mắt sẽ là chiếc xe duy nhất còn cho phép con người trực tiếp điều khiển trong dài hạn.

Tesla Roadster thế hệ mới sẽ là mẫu Tesla duy nhất cần người lái

Phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 22/4, CEO Elon Musk cho biết Tesla đang hướng đến một dải sản phẩm hoàn toàn tự hành thông qua các bản cập nhật phần mềm cho xe hiện tại, cùng với việc chuẩn bị ra mắt mẫu robotaxi Tesla Cybercab.

Ông Elon Musk gọi đây là "một trong những màn ra mắt sản phẩm thú vị nhất từ trước đến nay", dù thừa nhận Tesla Roadster thế hệ mới vẫn cần thêm nhiều thử nghiệm và xác nhận trước khi xuất hiện chính thức.

Ông Musk nhấn mạnh: "Trong dài hạn, toàn bộ danh mục sản phẩm của chúng tôi sẽ là các phương tiện tự hành với kích thước khác nhau. Thực tế, chiếc xe duy nhất còn được lái thủ công sẽ là Tesla Roadster mới". Tesla cũng công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026, với lợi nhuận ròng tăng 17% lên 477 triệu USD và doanh thu tăng 16% đạt 22,4 tỷ USD .

Ông Elon Musk cho biết mẫu Cybercab chính là chiếc xe nhỏ gọn mà Tesla từng hứa hẹn. Mẫu xe này không có vô lăng hay bàn đạp, được thiết kế cho dịch vụ gọi xe tự hành cũng như sở hữu cá nhân. Phần lớn sản lượng của Tesla trong tương lai sẽ tập trung vào Cybercab, bởi "90% quãng đường di chuyển chỉ có 1 hoặc 2 người".

Tuy nhiên, quá trình sản xuất sẽ được tăng dần do đây là mẫu xe hoàn toàn mới với chuỗi cung ứng riêng, và hiện hãng chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức. Dù vậy, vị CEO này từ chối tiết lộ liệu Tesla có phát triển mẫu xe gia đình cỡ lớn sau khi khai tử Model X hay không, cũng như không xác nhận kế hoạch về một mẫu xe giá rẻ dành cho thị trường Trung Quốc.

Tesla Roadster thế hệ mới sẽ có chức năng "bay"?

Chiếc Roadster thế hệ đầu tiên chính là mẫu xe khai sinh thương hiệu Tesla. Phiên bản prototype thế hệ thứ hai đã được ông Musk giới thiệu từ năm 2017 nhưng liên tục trì hoãn sản xuất. Theo tiết lộ mới nhất, phiên bản thương mại của Roadster có thể được ra mắt công chúng ngay trong tháng tới.

Ông Elon Musk gọi đây là "một trong những màn ra mắt sản phẩm thú vị nhất từ trước đến nay", dù thừa nhận xe vẫn cần thêm nhiều thử nghiệm và xác nhận trước khi xuất hiện chính thức. Trước đó, ông từng úp mở rằng mẫu xe này có thể sở hữu khả năng "bay".

Vị tỷ phú này cũng lưu ý rằng các mẫu xe Tesla đời cũ sẽ không thể đạt khả năng tự lái hoàn toàn do hạn chế về phần cứng, bao gồm máy tính và hệ thống camera. Để giải quyết, Tesla sẽ cung cấp các tùy chọn nâng cấp hoặc hỗ trợ đổi xe. Trong khi đó, các xe sử dụng nền tảng Hardware 4 (bắt đầu sản xuất từ năm 2023) được kỳ vọng sẽ đạt khả năng tự hành hoàn toàn thông qua bản cập nhật phần mềm Full Self-Driving trong tương lai.

Với định hướng rõ ràng đặt trọng tâm vào công nghệ tự hành thay vì quyền sở hữu xe cá nhân, Tesla đang dần chuyển mình từ một hãng xe điện truyền thống thành một công ty công nghệ vận tải, nơi vô lăng có thể sớm trở thành tùy chọn hiếm hoi.