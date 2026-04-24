Doanh số Tesla tại California giảm mạnh

  • Thứ sáu, 24/4/2026 09:17 (GMT+7)
Tesla chứng kiến đà sụt giảm mạnh tại California khi ưu đãi thuế biến mất và thị trường xe điện suy yếu, làm dấy lên lo ngại về động lực tăng trưởng tại thành trì quan trọng nhất của hãng.

Lượng đăng ký xe mới của Tesla tại bang California (Mỹ) đã giảm mạnh 24,3% trong quý I/2026, đánh dấu mức sụt giảm lớn nhất trong lịch sử, theo báo cáo của Hiệp hội Các Đại lý Xe mới California (CNCDA). Diễn biến này phản ánh sự chững lại rõ rệt của thị trường xe điện tại khu vực quan trọng bậc nhất của hãng tại Mỹ.

Sự sụt giảm của Tesla diễn ra trong bối cảnh toàn bộ thị trường xe điện tại California cũng đi xuống, cho thấy động lực tăng trưởng của ngành đang suy yếu. Hãng dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư (giờ địa phương), sau khi trước đó hãng đã không đạt kỳ vọng của giới phân tích về lượng xe giao toàn cầu trong quý đầu năm.

Lượng đăng ký xe mới của Tesla tại California (Mỹ) đã giảm mạnh 24,3% trong quý I/2026, đánh dấu mức sụt giảm lớn nhất trong bang này. Việc mất đi ưu đãi thuế đã giáng đòn mạnh vào sức mua, khiến người tiêu dùng thận trọng hơn với EV.

Một trong những yếu tố lớn ảnh hưởng đến nhu cầu là việc chương trình tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD dành cho xe điện tại Mỹ hết hiệu lực vào cuối tháng 9 năm ngoái. Việc mất đi ưu đãi quan trọng này đã giáng đòn mạnh vào sức mua, khiến người tiêu dùng thận trọng hơn với EV.

Tesla hiện đã trải qua 2 năm liên tiếp sụt giảm về lượng xe giao. Dù một số nhà phân tích kỳ vọng hãng có thể tăng trưởng nhẹ trong năm nay, vẫn có những dự báo cho rằng xu hướng giảm có thể kéo dài sang năm thứ ba liên tiếp.

Không riêng Tesla, doanh số "xe xanh" tại California cũng giảm mạnh

Theo báo cáo, tổng doanh số xe không phát thải tại California đã giảm 40%, xuống còn 57.111 xe trong quý I/2026, so với 95.520 xe cùng kỳ năm ngoái. CNCDA cho biết nhiều chỉ báo cho thấy thị trường xe mới nói chung đang suy yếu, khi chi phí vay mua xe duy trì ở mức cao, giá xe gần mức kỷ lục, tác động từ thuế quan, việc cắt giảm ưu đãi thuế cho xe điện và các rủi ro địa chính trị tiếp tục bào mòn niềm tin người tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của Tesla cũng bị đánh giá là đã "lão hóa", làm giảm sức hấp dẫn tại thị trường vốn là thành trì của hãng. Hai mẫu Model Y và Model 3 vẫn nằm trong nhóm xe không phát thải bán chạy nhất bang, cho thấy vị thế thống trị của hãng chưa dễ bị thay thế.

Trong bối cảnh doanh số suy giảm và nguồn thu từ tín chỉ môi trường đi xuống, Tesla ngày càng phải dựa vào mảng năng lượng để tạo ra nguồn doanh thu biên lợi nhuận cao. Đây được xem là yếu tố then chốt để tài trợ cho các tham vọng tốn kém của CEO Elon Musk trong lĩnh vực robot hình người, robotaxi và nhiều dự án công nghệ tương lai khác.

Việt Hà

