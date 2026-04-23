Tesla đang khiến giới đầu tư chú ý khi nâng mạnh kế hoạch chi tiêu năm 2026 lên hơn 25 tỷ USD , tăng khoảng 25% so với dự báo trước đó, nhằm phục vụ tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo, robot và chip - những lĩnh vực mà CEO Elon Musk tin rằng sẽ tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ trong tương lai.

Tesla đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo và robot

Phát biểu trong cuộc gọi với các nhà phân tích sau báo cáo tài chính, ông Musk khẳng định công ty sẽ "tăng đáng kể đầu tư cho tương lai" và cho rằng mức chi tiêu cao này là "hoàn toàn hợp lý" để mở rộng dòng doanh thu dài hạn. Tuy nhiên, thị trường lại phản ứng thận trọng khi cổ phiếu Tesla giảm 2,4% sau phát biểu, dù trước đó đã tăng tới 4% nhờ báo cáo dòng tiền tự do tích cực trong quý I/2026.

Tesla đang bước vào một trong những giai đoạn đầu tư tốn kém nhất lịch sử. Công ty đã chuyển trọng tâm từ xe điện sang phát triển taxi tự lái sử dụng AI và robot hình người. Tầm nhìn này hiện chiếm phần lớn trong mức định giá thị trường khoảng 1.450 tỷ USD của hãng.

Vào tháng 1/2026, Tesla dự báo chi tiêu vốn năm 2026 vượt 20 tỷ USD , trong khi năm ngoái hãng mới chi khoảng 9 tỷ USD . Giám đốc tài chính Vaibhav Taneja cho biết Tesla đang bước vào "giai đoạn đầu tư vốn rất lớn" kéo dài vài năm, đồng thời cảnh báo dòng tiền tự do sẽ âm trong phần còn lại của năm 2026.

Dù vậy trong quý I/2026, Tesla ghi nhận dòng tiền tự do dương 1,44 tỷ USD , trái ngược với dự báo thâm hụt 1,43 tỷ USD của các nhà phân tích theo dữ liệu LSEG. Lợi nhuận cũng vượt kỳ vọng Phố Wall, cho thấy hãng vẫn kiểm soát tốt chi phí trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn. Đáng chú ý, chi tiêu vốn trong quý thấp hơn khoảng 40% so với dự báo trung bình của giới phân tích. Doanh thu quý I đạt 22,39 tỷ USD , thấp hơn một chút so với mức dự báo 22,6 tỷ USD .

Liệu Tesla có "bỏ rơi" mảng xe điện truyền thống?

Giới đầu tư hiện tập trung vào tiến độ thương mại hóa công nghệ tự lái và robot của Tesla, khi ông Elon Musk đang cố biến những lời hứa thành thực tế. Công ty cho biết đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt mẫu Cybercab, xe tự lái hoàn toàn không có vô lăng hay bàn đạp, ngay trong năm nay. Tuy nhiên, vị tỷ phú này thừa nhận sản lượng ban đầu sẽ chậm và chỉ tăng tốc vào cuối năm.

Tesla đã triển khai dịch vụ robotaxi dựa trên Model Y tại Dallas và Houston, tiếp nối đợt ra mắt tại Austin (Texas) vào năm ngoái. Hãng đang chuẩn bị mở rộng sang thêm 5 thành phố tại các bang Arizona, Florida và Nevada, với mục tiêu phủ sóng khoảng 12 bang vào cuối năm. Ở châu Âu, cơ quan quản lý xe Hà Lan RDW đã thông báo với Ủy ban châu Âu về kế hoạch xin cấp phép toàn EU cho hệ thống Full Self-Driving (FSD) của Tesla.

Trong khi đó, mảng kinh doanh cốt lõi xe điện đang chịu áp lực ngày càng lớn. Số lượng xe được bàn giao thấp hơn kỳ vọng trong quý I/2026, dù vẫn tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu từng bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình phản đối quan điểm chính trị của ông Musk. Nhiều nhà phân tích hiện đã hạ dự báo doanh số cả năm, thậm chí dự đoán có thể sụt giảm.

Tương lai của Tesla sẽ như thế nào?

Tesla cho biết nhu cầu vẫn tăng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nam Mỹ, đồng thời phục hồi tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ với sản phẩm mới và giá rẻ hơn, cùng việc ưu đãi thuế xe điện tại Mỹ hết hiệu lực, đang tạo thêm áp lực.

Hãng cũng dự định ra mắt một dòng EV giá rẻ mới dành cho Trung Quốc và các thị trường lân cận.

Để đối phó, Tesla đang phát triển một mẫu SUV điện hoàn toàn mới, nhỏ hơn và rẻ hơn, dự kiến sản xuất tại Trung Quốc và có thể mở rộng sang Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, dự án vẫn ở giai đoạn đầu và chưa thể ra mắt trong ngắn hạn.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ mảng năng lượng, khi hoạt động sản xuất và lưu trữ điện tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu cao đối với pin quy mô lớn phục vụ lưới điện và hỗ trợ năng lượng tái tạo. Với chiến lược "tất tay" vào AI và tự động hóa, Tesla đang bước vào một chương mới đầy tham vọng nhưng cũng không kém phần rủi ro.