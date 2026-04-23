Xe điện Tesla Model Y L bản 6 chỗ 'chào sân' thị trường Ấn Độ

Tesla mở rộng danh mục tại Ấn Độ với chiếc Model Y L 6 chỗ, đón xu hướng người dùng chuyển sang SUV rộng rãi và cao cấp hơn.

Tesla vừa giới thiệu phiên bản 6 chỗ của mẫu SUV bán chạy nhất Model Y tại Ấn Độ, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm còn khá hạn chế sau màn gia nhập thị trường trầm lắng hồi tháng 7/2025.

Sau Thái Lan hay Malaysia, Tesla Model Y L đã chính thức được phân phối tại Ấn Độ với mức giá hơn 66.000 USD . Hãng xe điện đến từ Mỹ chỉ mới gia nhập thị trường này vào năm 2025.

Tesla Model Y L được thiết kế với trục cơ sở kéo dài, cho phép bố trí 3 hàng ghế với tổng cộng 6 chỗ ngồi. Theo công bố trên website của hãng, mẫu xe có giá 6,2 triệu rupee (khoảng 66.100 USD ).

Model Y L được định vị nằm giữa phiên bản cao cấp hơn và các biến thể giá mềm hơn trong dòng sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Động thái này phù hợp với xu hướng đang gia tăng tại thị trường Ấn Độ, nơi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu xe lớn, cao cấp, tích hợp màn hình cảm ứng và cửa sổ trời.

Tesla chính thức gia nhập Ấn Độ, thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới, chưa đầy một năm trước với mẫu Model Y. Tuy nhiên, mức thuế nhập khẩu lên tới 100% khiến giá xe tại đây cao hơn đáng kể so với nhiều thị trường toàn cầu.

Hiện tại, phiên bản Model Y dẫn động cầu sau có giá khoảng 6 triệu rupee, trong khi bản dẫn động cầu sau tầm xa có giá 6,8 triệu rupee. Mức giá này đặt hãng vào phân khúc ngách, khi phần lớn ôtô bán ra tại Ấn Độ có giá dưới 22.000 USD . Dù vậy, Tesla cho rằng chi phí vận hành thấp hơn, bao gồm bảo dưỡng và nhiên liệu, có thể giúp người mua thu hồi khoảng một phần ba giá trị xe sau 4 đến 5 năm sử dụng.

Dù chưa được bán tại Mỹ, Tesla Model Y L đã được ra mắt tại Trung Quốc từ năm ngoái, với giá khởi điểm 339.000 NDT (khoảng 49.700 USD ), cho thấy chiến lược thử nghiệm sản phẩm mới tại các thị trường quốc tế trước khi mở rộng toàn cầu. Hiện tại, mẫu SUV 6 chỗ này đã có mặt khoảng 12 thị trường, bao gồm Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia...