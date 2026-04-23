Tesla Model Y vượt khó không tưởng

Từ vị trí nằm ngoài top 40 xe bán chạy, Tesla Model Y leo một mạch lên dẫn đầu doanh số ôtô mới tại châu Âu trong tháng 3.

Theo Carscoops, Tesla Model Y vừa trải qua một màn lội ngược dòng khó tin tại thị trường xe điện châu Âu. Từ vị trí ngoài top 40 hồi tháng đầu năm, Model Y tăng tốc mạnh mẽ để trở thành ôtô điện bán chạy nhất lục địa già ở tháng cuối quý I/2026.

Hồi tháng 1, Tesla Model Y đứng thứ 42 trong danh sách ôtô bán chạy nhất châu Âu, trước khi tăng bậc lên vị trí thứ 14 vào tháng 2. Đến tháng 3, Tesla Model Y cải thiện mạnh mẽ doanh số để trở thành ôtô được khách hàng châu Âu chọn mua nhiều nhất.

Dữ liệu của Data Force cho thấy lượng đăng ký mới Model Y tại châu Âu đã tăng 117% so với tháng 3/2025, đạt 33.723 xe.

Kể từ tháng 12/2025, đây mới là lần đầu tiên Tesla Model Y xuất hiện ở vị trí dẫn đầu doanh số thị trường xe châu Âu. Việc bổ sung tùy chọn 3 hàng ghế và một phiên bản cơ sở giá rẻ được cho là nguyên nhân chính giúp Model Y được ưa chuộng trở lại.

Tesla Model Y từng là cái tên bán chạy nhất toàn thị trường ôtô châu Âu cách đây 3 năm, tuy nhiên sau đó sa sút phong độ nghiêm trọng đến mức bản nâng cấp Juniper ra mắt đầu năm 2025 cũng không thể vực dậy.

Đứng ngay sau Tesla Model Y trong danh sách ôtô bán chạy nhất tháng 3 là Nissan Qashqai với 27.832 xe. Renault Clio bán được 24.294 xe cho khách hàng châu Âu trong cùng kỳ, còn doanh số Dacia Sandero và Volkswagen Golf lần lượt là 22.788 xe và 22.110 xe.

Model Y không phải là cái tên duy nhất mang lại tin vui cho Tesla tại châu Âu. Ở kỳ báo cáo cuối quý I, Model 3 cũng thành công leo lên vị trí 11 danh sách bán chạy với 18.880 lượt đăng ký mới, tăng trưởng 55%.

Nếu xem xét toàn bộ giai đoạn 3 tháng đầu năm, Tesla Model Y với 51.468 xe vẫn phải chịu xếp sau Renault Clio, doanh số quý đầu năm đạt 55.763 xe. Màn tăng tốc của Model Y trong tháng 3 giúp SUV điện này chen chân vào top 2, nhưng tính ổn định đã giúp đại diện Renault trở thành cái tên chiến thắng quý đầu năm.

Chuyên trang Carscoops nhận định tính ổn định nói trên là rất quan trọng với bất kỳ mẫu xe nào, do thị trường châu Âu đang ngày càng trở nên sôi động. Nhiều "tân binh" ra mắt gần đây đang sở hữu đà tăng trưởng doanh số khá ấn tượng.

Skoda Elroq tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Citroen C3 Aircross, Jaecoo 7 ngày càng trở nên phổ biến với khách hàng châu Âu. Fiat Grande Panda và Dacia Bigster cũng đạt được những bước tiến đáng kể.