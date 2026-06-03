Bị phạt gần 90 triệu đồng vì liên hoàn lỗi trên cao tốc

Hàng loạt lỗi vi phạm khiến tài xế bị phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện. Chủ xe cũng bị phạt tiền do giao xe không đủ điều kiện lưu thông.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã phát hiện, xử lý một trường hợp điều khiển ôtô vi phạm nhiều lỗi trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, tổng số tiền xử phạt lái xe và chủ phương tiện là gần 90 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm được CSGT liệt kê gồm chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h, sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn từ một năm trở lên, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Chi tiết hơn, tài xế người nước ngoài điều khiển ôtô vi phạm bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy quá tốc độ 10-20 km/h. Hành vi điều khiển xe có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn từ một năm trở lên bị phạt tiền 19 triệu đồng.

Người này cũng bị phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Với hành vi điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Các lỗi này cũng khiến phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Không chỉ lái xe, trường hợp này chủ phương tiện vi phạm còn bị phạt 29 triệu đồng do hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển tham gia giao thông.

Khoản tiền phạt 17 triệu đồng dành cho hành vi đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông. Với lỗi đưa phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông, chủ xe bị phạt thêm 11 triệu đồng.

Tổng cộng mức phạt hành chính trong trường hợp này cho cả chủ xe và tài xế là 88,5 triệu đồng. Phương tiện vi phạm cũng bị tạm giữ 7 ngày để xử lý theo quy định.

Qua trường hợp vi phạm này, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Mọi hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc đều có thể bị phát hiện thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và hệ thống camera giám sát.

Cục CSGT cũng khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ quy định về tốc độ khi lưu thông trên cao tốc. Cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái và phương tiện trước khi tham gia giao thông, bao gồm giấy phép lái xe còn hiệu lực, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định và các giấy tờ liên quan theo quy định.

Chủ phương tiện cần lưu ý không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Việc kiểm tra giấy phép lái xe và tình trạng pháp lý của người được giao xe là cần thiết với chủ phương tiện. Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.