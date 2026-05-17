Đi cao tốc, lái 60 km/h ở làn trái có bị phạt không?

Việc "ôm làn" trái trên cao tốc đang trở thành tình trạng gây tranh cãi trên các hội nhóm mạng xã hội. Vậy hành động này liệu có sai luật hay không?

Khi hệ thống cao tốc từ Bắc chí Nam dần hoàn thiện, câu chuyện về ý thức lái xe lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán. Trên các hội nhóm mạng xã hội, không ít tài xế than phiền về tình trạng nhiều tài xế chọn lái ở làn sát dải phân cách với vận tốc chỉ 60 km/h.

Về mặt pháp lý, nếu đoạn đường cao tốc đó có biển báo tốc độ tối thiểu là 60 km/h, thì việc tài xế giữ kim đồng hồ ở con số này là không vi phạm luật giao thông. Theo Thông tư số 38, tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc là không vượt quá 120 km/h.

Thực tế trên đường lại phức tạp hơn bảng thông số.

Cao tốc là nơi các phương tiện được phép di chuyển ở dải tốc độ cao, thường từ 60 km/h đến 120 km/h để tối ưu hóa thời gian và lưu thông. Tùy vào điều kiện của đường cao tốc, tài xế sẽ được yêu cầu di chuyển với tốc độ phù hợp, vẫn dao động trong mốc 60-120 km/h.

Tùy vào điều kiện của đường cao tốc, vận tốc tối đa - tối thiểu sẽ được quy định trên các biển báo. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, việc một chiếc xe di chuyển với tốc độ tối thiểu ở làn ưu tiên vượt (làn ngoài cùng bên trái) lại gây khó chịu cho người lái xe phía sau, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Khi các dòng xe đang duy trì tốc độ 100 km/h, một "vật cản" chạy 60 km/h sẽ buộc các xe phía sau phải phanh gấp hoặc chuyển làn đột ngột, tạo ra xung đột giao thông.

Khi các camera bắt đầu được đi vào hoạt động, cơ quan chức năng cũng bắt đầu triển khai các hình thức xử phạt với những trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc gây cản trở giao thông.

Vì vậy, để đảm bảo giao thông được thông suốt và an toàn, mỗi tài xế cần tự nâng cao ý thức về "văn hóa làn đường".

Nếu không tự tin di chuyển ở tốc độ cao, người lái nên chủ động chọn các làn bên phải, nhường làn trái sát dải phân cách cho các xe cần vượt hoặc xe di chuyển tốc độ tối đa.