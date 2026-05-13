Đề xuất phạt đến 6 triệu đồng nếu chuyển làn quá 'gắt' trên cao tốc

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168, việc cho ôtô chuyển làn quá gần các xe khác trên cao tốc có thể bị xử phạt đến 6 triệu đồng.

Trong dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024, Bộ Công an đã có những chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung liên quan đến hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Một trong những nội dung được bổ sung nằm tại điểm a khoản 2, điểm g khoản 5 Điều 6, cùng với điểm e khoản 1 Điều 7 và điểm h khoản 6 Điều 8 của Nghị định 168.

Cụ thể, dự thảo đề xuất bổ sung cụm từ "hoặc chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên" vào sau cụm từ "chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề".

Như vậy, người điều khiển ôtô, môtô, xe gắn máy và xe chuyên dùng bên cạnh tuân thủ quy định chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề, sắp tới có thể sẽ phải tuân thủ thêm cả quy định về đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau và xe 2 bên khi thực hiện chuyển làn.

Về mức xử phạt, nội dung điểm g khoản 5 Điều 6 Nghị định 168 hiện quy định mức phạt hành chính 4-6 triệu đồng khi người điều khiển ôtô thực hiện chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc.

Điều khiển ôtô chuyển làn trên cao tốc không đảm bảo khoảng cách an toàn có thể bị xử phạt đến 6 triệu đồng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Như vậy, nếu dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 mà Bộ Công an xây dựng được thông qua, người điều khiển ôtô cho xe chuyển làn trên cao tốc không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe trước, sau và 2 bên cũng sẽ bị xử phạt hành chính 4-6 triệu đồng. Hành vi này cũng đi kèm hình thức xử phạt bổ sung là trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với phương tiện di chuyển trên các tuyến đường ngoài cao tốc, dự thảo đề xuất phạt 400.000-600.000 đồng với hành vi điều khiển ôtô chuyển làn không đảm bảo khoảng cách an toàn. Mức phạt với môtô và xe gắn máy là 200.000-400.000 đồng, còn người điều khiển xe máy chuyên dùng sẽ bị xử phạt 3-5 triệu đồng cho hành vi nói trên.

Trên thực tế, việc quan sát và bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên trước khi chuyển làn đã được quy định sẵn tại khoản 2 Điều 13 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024.

Về khoảng cách an toàn giữa 2 xe khi tham gia giao thông đường bộ, Thông tư 38/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) nêu rõ trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với tốc độ 60 km/h sẽ là tối thiểu 35 m.

Tốc độ lưu hành V (km/h) Khoảng cách an toàn (m) V = 60 35 60 < V ≤ 80 55 80 < V ≤ 100 70 100 < V ≤ 120 100

Khoảng cách an toàn tăng lên tương ứng với từng dải tốc độ lưu hành của xe. Với tốc độ xe trên 100 km/h và không quá 120 km/h, khoảng cách an toàn theo quy định tại Thông tư 38/2024 là 100 m giữa 2 xe.

Nếu đoạn đường đang đi có cắm biển báo "Cự ly tối thiểu giữa 2 xe", người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách này không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Thông tư 38/2024 cũng nêu rõ trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định như ở bảng trên.

Hiện, chưa có quy định cụ thể về khoảng cách an toàn với xe 2 bên. Dù vậy để đảm bảo an toàn cho bản thân và người cùng tham gia giao thông, tài xế vẫn cần chủ động quan sát tình hình, kiểm tra gương chiếu hậu trước khi cho xe chuyển làn và tránh di chuyển quá gần các xe khác.