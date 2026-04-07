Những lỗi ít ngờ có thể bị camera AI ghi hình, phạt nguội

Một số lỗi vi phạm từng có thể "đối phó" trước sự giám sát của CSGT, nay sẽ bị phát hiện bởi hệ thống camera AI chuẩn bị được triển khai rộng rãi.

Trung tâm vận hành hệ thống camera AI tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Khi hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp AI, hay còn gọi là camera AI, chuẩn bị được triển khai rộng rãi tại Việt Nam, nhiều lỗi vi phạm tưởng chừng dễ "đối phó" với lực lượng CSGT nhưng nay sẽ khó lòng vượt qua khả năng giám sát của các "mắt thần".

Leo lề

Tại trung tâm các thành phố lớn ở Việt Nam, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người đi môtô, xe gắn máy "tranh thủ" leo lề để thoát khỏi tình trạng kẹt xe kéo dài.

Trước đây, việc cho xe máy leo lề diễn ra khá thường xuyên, nhất là khi cao điểm và kẹt xe kéo dài, do lực lượng CSGT khó lòng phát hiện tất cả hành vi vi phạm và xử phạt nghiêm.

Tuy nhiên khi hệ thống camera AI được triển khai rộng rãi, hành vi này dễ bị phát hiện và sẽ bị phạt nặng một cách nghiêm minh theo quy định hiện hành.

Điều khiển xe máy đi trên vỉa hè có thể bị phạt đến 6 triệu đồng. Ảnh: Hoài Bảo.

Với người điều khiển môtô, xe gắn máy, hành vi điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hành vi điều khiển ôtô đi trên vỉa hè không quá phổ biến, tuy nhiên người vi phạm nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Không thắt dây an toàn

Việc sử dụng dây đai an toàn khi ngồi trên ôtô được quy định tại Điều 10 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024). Cụ thể, người lái xe và người được chở trên ôtô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

Khi camera giám sát giao thông tích hợp AI được triển khai rộng rãi, hành vi không thắt dây đai an toàn, ít nhất ở hàng ghế đầu của ôtô, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Camera AI có thể phát hiện lỗi không thắt dây an toàn kèm hình ảnh có độ phân giải cao. Ảnh: Cục CSGT.

Trong nội dung Nghị định 168, hành vi không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng áp dụng khi tài xế ôtô chở người trên xe không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Gần đây, thông tin từ fanpage Cục CSGT cho biết hệ thống camera AI lắp đặt thí điểm tại Km20 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 12.724 phương tiện trong ngày 3/4, với nhiều trường hợp vi phạm không thắt dây an toàn.

Sử dụng điện thoại khi lái xe

Việc sử dụng điện thoại khi đang cầm lái phương tiện giao thông tiềm ẩn rủi ro mất an toàn do tài xế không thể tập trung hoàn toàn cho hoạt động lái xe.

Theo Điều 9 Luật Giao thông 2024, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ nằm trong nhóm các hành vi bị nghiêm cấm.

Sử dụng điện thoại khi đang lái xe máy bị phạt cả triệu đồng. Ảnh: Hoài Bảo.

Với hành vi này, Nghị định 168 quy định người điều khiển ôtô bị phát hiện sẽ đối diện khoản phạt tiền 4-6 triệu đồng, còn người điều khiển môtô, xe gắn máy bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tương tự hành vi không thắt dây an toàn ở ôtô, việc dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang lái xe hoàn toàn có thể được phát hiện bởi camera AI.

Do đó, người tham gia giao thông cần tránh tuyệt đối việc dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe đi trên đường, một mặt để đảm bảo an toàn, mặt khác tránh khả năng bị phạt nguội.

Dừng, đỗ không đúng quy định

Trước đây, việc xử phạt với hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định gần như phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động tuần tra, ghi hình của lực lượng CSGT.

Tuy nhiên khi hệ thống camera AI sắp được "phủ" diện rộng tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc dừng, đỗ xe trái quy định sẽ dễ dàng bị phát hiện và xử phạt nghiêm minh.

Người điều khiển ôtô sẽ bị phạt tiền 600.000-800.000 đồng nếu cho dừng, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường, hoặc dừng, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa 2 phần đường xe chạy. Mức phạt này cũng áp dụng khi tài xế ôtô cho dừng, đỗ xe tại nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe".

Dừng xe, đỗ xe không đúng quy định có thể bị camera AI ghi hình và phạt nguội. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Nếu dừng, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, mức phạt với tài xế ôtô tăng lên thành 4-6 triệu đồng. Trong trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng mạnh lên thành 20-22 triệu đồng.

Với người điều khiển môtô, xe gắn máy, hành vi dừng, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường sẽ bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng. Mức phạt tương tự cũng áp dụng với người đi xe máy có hành vi dừng, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông, hoặc đỗ xe tại nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe", biển "Cấm đỗ xe".

Khung phạt tiền tăng lên thành 600.000-800.000 đồng áp dụng cho hành vi dừng, đỗ xe máy trên cầu. Nếu dừng, đỗ xe máy trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định, người điều khiển bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.