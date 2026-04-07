Cẩn thận dễ đi sai luật khi cầm lái ôtô trong thành phố

Khi cầm lái ôtô đi trong phố, người điều khiển phương tiện cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bao gồm chạy đúng tốc độ, không vượt đèn, dừng đỗ đúng nơi...

Khi ôtô ngày càng trở nên thông dụng tại Việt Nam, loại phương tiện giao thông này không còn bị giới hạn trong các chuyến du lịch hay hành trình xa, mà xuất hiện ngay cả trong nhu cầu di chuyển nội thành.

So với chạy xe trên cao tốc, cầm lái ôtô trong phố đòi hỏi kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy cùng khả năng quan sát biển báo, vạch kẻ đường để tuân thủ đúng các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Tuân thủ tốc độ, đảm bảo đúng làn

Một trong những lưu ý quan trọng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ là phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép.

Khu vực đô thị thông thường là khu vực đông dân cư. Tại Điều 6 Thông tư số 38/2024, tốc độ khai thác tối đa của các loại xe cơ giới trong khu vực đông dân cư là 50 km/h nếu đó là đường 2 chiều, hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới.

Trường hợp đường đôi, hoặc đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên trong khu dân cư, các loại xe cơ giới được phép chạy tối đa 60 km/h.

Nếu lưu thông trên các đoạn đường ngoài khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa cho phép với ôtô chở người đến 28 chỗ ngồi tương ứng lần lượt 80 km/h và 90 km/h.

Tài xế cần lưu ý quan sát biển báo để chấp hành quy định về tốc độ tối đa cho phép. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Tuy nhiên, tài xế cũng cần lưu ý một số đoạn đường sẽ có cắm biển giới hạn tốc độ riêng, thông thường phân biệt giữa ôtô nói chung và ôtô con, ôtô tải, xe bus. Đây cũng là điều mà người sử dụng xe bán tải - vốn đã được xếp vào nhóm ôtô tải thông dụng - cần phải lưu ý và tuân thủ để tránh vi phạm.

Khi cầm lái ôtô, tài xế cũng cần lưu ý điều khiển xe chạy đúng làn đường quy định. Thông thường, ôtô con sẽ được phép chạy ở làn hỗn hợp, hoặc các làn đường giữa, làn ngoài cùng bên trái theo chiều di chuyển.

Tương tự quy định về tốc độ tối đa, tài xế bán tải cũng cần lưu ý chỉ được chạy vào làn đường có biển báo R.412c "Làn đường dành cho xe ôtô tải", hoặc lưu thông cùng làn với ôtô con nếu tại có có biển R.403a.

Quy định về làn đường cũng cần được tài xế tuân thủ chấp hành. Ảnh: Phúc Hậu.

Nếu làn đường có ký hiệu biển R.403d, làn đó chỉ dành cho ôtô con, do vậy xe bán tải không được phép lưu thông.

Dừng đỗ đúng nơi quy định

Quy chuẩn 41:2024 hướng dẫn biển P.130 báo hiệu đoạn đường ôtô không được phép dừng, đỗ. Nếu đoạn đường có biển P.131, ôtô có thể dừng, nhưng không được phép đỗ xe.

Liên quan đến phân biệt dừng hay đỗ xe, Luật Giao thông 2024 nêu rõ dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác.

Dừng xe, đỗ xe đúng nơi quy định là một trong những lưu ý quan trọng với tài xế ôtô. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

Đỗ xe được định nghĩa là trạng thái đứng yên không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

Bên cạnh các vị trí cắm biển cấm đỗ, hoặc cấm dừng đỗ như trên, tài xế cũng cần lưu ý không được phép dừng, đỗ xe bên trái đường một chiều, trên cầu, tại gầm cầu vượt, trên phần đường dành cho người đi bộ sang đường.

Ôtô cũng không được phép đỗ song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường. Tài xế cần lưu ý không được phép dừng đỗ cách ôtô đang đỗ ngược chiều dưới 20 m trên đường phố hẹp, hoặc dưới 40 m trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường.

Dừng và đỗ xe bên trái đường một chiều là hành vi vi phạm luật giaot hông. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Một trong những lỗi mà tài xế ôtô thường vi phạm là cho xe dừng, đỗ trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau. Tương tự, việc cho ôtô dừng, đỗ trong phạm vi 5 m tính từ 2 bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra vào cũng sẽ là hành vi phạm luật.

Chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu

Việc chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu khi cầm lái ôtô không chỉ gói gọn trong "dừng đèn đỏ", mà còn bao gồm cả việc tuân thủ quy định về di chuyển khi đèn tín hiệu chuyển vàng.

Luật Giao thông 2024 quy định khi gặp tín hiệu đèn màu vàng, người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp.

Nếu xuất hiện tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Khương Nguyễn.

Như vậy, người cầm lái ôtô cần tuân thủ quy định trên khi gặp đèn vàng, đồng thời tuyệt đối không vượt đèn đỏ.

Việc chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông vừa giúp bảo vệ an toàn cho bản thân vào người cùng tham gia giao thông, vừa giúp tránh được các khoản phạt nặng khi bị camera giám sát giao thông tích hợp AI ghi hình và phạt nguội.

Sẽ bị phạt nguội nếu bị camera AI phát hiện lỗi vi phạm

Tất cả lỗi vi phạm kể trên, hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp AI đều có thể phát hiện. Theo kế hoạch, các camera AI này sẽ được triển khai rộng rãi tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, cũng như trên các tuyến quốc lộ, cao tốc trên phạm vi cả nước.

Khi vi phạm và bị camera AI ghi hình, người điều khiển ôtô sẽ bị phạt nguội và đối diện khoản tiền phạt lên tới hàng chục triệu đồng.

Hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp AI có thể ghi hình vi phạm. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chẳng hạn, người điều khiển ôtô chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h đã bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức phạt tăng lên đến 12-14 triệu đồng nếu người vi phạm cho xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h. Hành vi điều khiển ôtô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h cũng dẫn đến bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Với hành vi dừng xe không đúng nơi quy định, tài xế ôtô bị xử phạt 600.000-800.000 đồng. Đỗ xe không đúng nơi quy định sẽ khiến người điều khiển ôtô bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Riêng với hành vi dừng, đỗ xe bên trái đường một chiều, trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định, tài xế bị xử phạt 2-3 triệu đồng.

Việc điều khiển ôtô vượt đèn đỏ, đèn vàng được xem như hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Khi này, người cầm lái ôtô sẽ bị phạt tiền 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.