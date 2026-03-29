Nghị định 100 bị bãi bỏ, ôtô vi phạm chịu xử lý thế nào?

Nghị định 168 hiện hành thay thế cho Nghị định 100 bị bãi bỏ, quy định mức phạt tăng mạnh với nhiều lỗi vi phạm với người điều khiển ôtô, cao nhất hàng chục triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2026 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5 tới đây.

Đáng chú ý, Điều 48 Nghị định 81/2026 cũng bãi bỏ Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 123/2021.

Dù Nghị định 100 sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn, thực tế người điều khiển ôtô vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ vẫn bị xử phạt nặng theo nội dung Nghị định 168/2024, đã có hiệu lực từ đầu năm 2025.

Nồng độ cồn - phạt tối đa 40 triệu đồng

Hành vi điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia gây nguy hiểm cho bản thân tài xế lẫn những người cùng tham gia giao thông. Do đó, mức phạt tối đa với hành vi này đã rất cao từ Nghị định 100 và được duy trì sang Nghị định 168.

Với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở, cả Nghị định 100 lẫn Nghị định 168 đều quy định khung phạt hành chính từ 30 triệu đến 40 triệu đồng.

Chế tài bổ sung cũng tương đồng nhau giữa hai Nghị định, khi người vi phạm sẽ bị tước giấy phép lái xe trong 22-24 tháng.

Nhìn chung, việc duy trì khung phạt cao với người vi phạm nồng độ cồn kịch khung được xem là lời răn đe dành cho tất cả người tham gia giao thông. Khi đã sử dụng rượu bia với số lượng lớn, tuyệt đối không tham gia giao thông để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Vượt đèn đỏ - phạt đến 20 triệu đồng

Trước đây, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông ở người điều khiển ôtô chỉ dẫn đến mức phạt 4-6 triệu đồng theo Nghị định 100. Dù số tiền phạt đã rất cao, tình trạng ôtô vượt đèn đỏ vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.

Khi Nghị định 168 chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2025, mức phạt cho lỗi này tăng lên thành 18-20 triệu đồng. Người điều khiển ôtô cũng cần lưu ý bên cạnh mức phạt đến 20 triệu đồng, hành vi vượt đèn đỏ còn dẫn đến việc bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nếu bị trừ hết 12 điểm, người sở hữu giấy phép lái xe sẽ không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ cấp theo hạng bằng lái đó.

Đáng nói, với việc hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp công nghệ AI đang được triển khai rộng rãi, hành vi vượt đèn đỏ gần như sẽ bị phát hiện dễ dàng và khiến tài xế bị xử phạt nặng. Người điều khiển ôtô cần chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện giao thông văn minh và tránh khoản phạt lớn.

Mở cửa xe không an toàn - phạt tối đa 22 triệu đồng

Tại nội dung khoản 2 Điều 5 Nghị định 100, hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn chỉ nhận mức phạt hành chính 400.000-600.000 đồng.

Tuy nhiên tại Nghị định 168, người điều khiển ôtô vi phạm sẽ bị phạt gấp 10 lần so với trước, tức 4-6 triệu đồng cho mỗi lần vi phạm. Trong trường hợp mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn mà dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu đồng.

Nhìn chung, việc mở cửa xe an toàn không mất quá nhiều thời gian của tài xế và hành khách, nhưng đảm bảo không gây ra các tình huống cản trở, gây mất an toàn giao thông trên đường.

Hành khách ngồi hàng ghế sau được khuyến cáo hạn chế mở cửa bên phía ghế lái, chỉ mở cửa bên ghế phụ. Trong trường hợp cần di chuyển ra khỏi xe bằng cửa bên ghế lái, hành khách ở hàng ghế sau cần nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài để đảm bảo an toàn.

Chạy quá tốc độ - phạt tối đa 14 triệu đồng

Với người điều khiển ôtô, hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35 km/h từng chịu mức phạt 10-12 triệu đồng, theo Nghị định 100. Khung phạt này cũng dành cho bất kỳ hành vi điều khiển ôtô chạy quá tốc độ nào mà gây tai nạn giao thông.

Tuy nhiên theo nội dung Nghị định 168 hiện hành, việc điều khiển ôtô chạy quá tốc độ trên 35 km/h sẽ dẫn đến khoản phạt hành chính 12-14 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu điều khiển ôtô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu đồng.

Nhìn chung, tài xế cần nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ tối đa cho phép ở từng đoạn đường, cung đường cụ thể. Không chỉ đảm bảo không chạy quá tốc độ, tài xế cũng cần duy trì khoảng cách đủ lớn với xe phía trước để có đủ thời gian phản ứng trong các tình huống bất ngờ.

Với các tài xế bán tải, cần lưu ý rằng phần lớn bán tải ở Việt Nam giờ là ôtô tải pickup. Do đó, người điều khiển xe bán tải cần quan sát các biển báo quy định tốc độ, làn đường dành cho xe tải và nghiêm chỉnh chấp hành.

Chẳng hạn, biển báo phía trên chỉ cho phép xe tải chạy tối đa 60 km/h trên đoạn đường này. Do biển báo không chú thích về tải trọng tối đa trên ký hiệu xe tải, tất cả xe tải - bao gồm ôtô tải pickup - phải tuân thủ quy định về tốc độ tối đa cho phép.

Cố tình che biển số - phạt đến 26 triệu đồng

Tại khoản 8 Điều 13 Nghị định 168, hành vi điều khiển ôtô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe sẽ bị phạt 20-26 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi này, Cục CSGT - Bộ Công an từng lưu ý với các tình huống khách quan dẫn đến che mờ biển số như thời tiết (mưa), đường lầy lội hoặc tình huống bất lợi khác dẫn đến biển số bị bùn đất, bụi, bẩn… che phủ mờ chữ số, người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt do đây là tình huống xảy ra khách quan, bất khả kháng.

Đối với các tình huống phương tiện giao thông di chuyển liên tục trong quãng đường hành trình, thậm chí đi trên đường cao tốc, tài xế cũng không buộc phải dừng đỗ ngay để làm sạch biển số sau khi gặp điều kiện khách quan khiến biển số bị che phủ.

Tuy nhiên, khi đã dừng hành trình hoặc có điểm dừng đỗ đủ điều kiện an toàn, Cục CSGT khuyến cáo lái xe cần ngay lập tức làm sạch biển số.

Như vậy, việc cố tình sử dụng đề-can, băng dính che biển số, hay cố tình để biển số dơ đến mức không thể nhận diện sẽ chịu mức phạt đến 26 triệu đồng. Người vi phạm cũng bị trừ 6 điểm vào giấy phép lái xe.

Trước đó, hành vi này chỉ bị phạt 4-6 triệu đồng, theo nội dung khoản 16 Điều 16 Nghị định 123/2021.