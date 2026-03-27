So với Nghị định 100 bị bãi bỏ, mức phạt giao thông xe máy hiện ra sao

Các quy định xử phạt hành chính vi phạm giao thông đường bộ tại Việt Nam đã áp dụng theo Nghị định 168 kể từ đầu năm 2025, thay thế cho Nghị định 100 sắp bị bãi bỏ.

Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 123/2021 sẽ chính thức bị bãi bỏ từ ngày 15/5 tới đây, theo nội dung Nghị định 81/2026.

Từng là căn cứ để xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định 100/2019 cho tới hiện tại gần như đã bị thay thế hoàn toàn bởi các Nghị định mới.

Chẳng hạn, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam lúc này đã được chuyển sang thực hiện theo Nghị định 168/2024, có hiệu lực từ đầu năm 2025.

So với Nghị định 100/2019, nhiều mức phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ với người đi xe máy đã tăng mạnh theo nội dung Nghị định 168.

Lỗi nồng độ cồn - phạt tối đa 10 triệu đồng

Việc sử dụng bia, rượu và đồ uống có cồn khi tham gia giao thông là hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối.

Không chỉ gây mất an toàn cho bản thân, việc điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn ở mức cao cũng mang đến rủi ro tai nạn nghiêm tọng, gây nguy hiểm cho những người đi đường xung quanh.

Vi phạm nồng độ cồn luôn là hành vi vi phạm giao thông đường bộ bị phạt khá nặng.

Khoản 9 Điều 7 Nghị định 168 hiện quy định mức phạt 8-10 triệu đồng với người điều khiển môtô, xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu, hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở.

Việc điều khiển môtô, xe gắn máy trên đường mà vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung cũng khiến người vi phạm bị tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Trước đó, Nghị định 100 quy định mức phạt 6-8 triệu đồng cho người điều khiển môtô, xe gắn máy có vi phạm tương tự. Quy định cũ cũng áp dụng chế tài bổ sung là tước giấy phép lái xe trong 22-24 tháng.

Vượt đèn đỏ - phạt đến 6 triệu đồng

Lỗi vượt đèn đỏ thường xuất hiện ở người điều khiển môtô, xe gắn máy, một phần do tâm lý không muốn chờ đợi lâu ngoài trời, phần khác có thể do mức phạt cũ ở Nghị định 100 chưa thật sự đủ tính răn đe.

Cụ thể, Nghị định 100 từng quy định mức phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng với người đi môtô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Hành vi này khiến người vi phạm bị tước giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Người dân TP.HCM dừng chờ đèn đỏ đúng luật. Ảnh: Duy Hiệu.

Tuy nhiên trong Nghị định 168 hiện hành, khoản 7 Điều 7 đã tăng mức phạt hành chính cho lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông lên thành 4-6 triệu đồng với người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu bị trừ hết 12 điểm, người sở hữu giấy phép lái xe sẽ không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ cấp theo hạng bằng lái đó.

Chở trẻ em sai cách - phạt đến 10 triệu đồng

Nội dung khoản 9 Điều 7 của Nghị định 168 đang quy định mức phạt tiền 8-10 triệu đồng cho hành vi ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển môtô, xe gắn máy, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước.

Như vậy, trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải ngồi phía sau người lái xe máy. Nếu đi xe máy mà chở trẻ em từ 6 tuổi trở lên ngồi phía trước, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tối đa 10 triệu đồng.

Chở trẻ em không đúng luật sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Trước đó, Nghị định 100 quy định mức phạt 200.000-300.000 đồng khi người điều khiển môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có hành vi ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em ngồi phía trước.

So với Nghị định 168, quy định xử phạt trong Nghị định 100 có phạm vi áp dụng rộng hơn, bởi Luật trẻ em quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, mức phạt cho hành vi chở trẻ em từ 6 tuổi trở lên ngồi phía trước theo Nghị định 168 lại tăng mạnh lên mức 6-8 triệu đồng, thay vì chỉ 200.000-300.000 đồng như tại Nghị định 100.

Leo lề - phạt đến 6 triệu đồng

Trước đây, Nghị định 100 quy định mức phạt 400.000-600.000 đồng cho hành vi điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà của người điều khiển môtô, xe gắn máy.

Chạy xe máy leo lề sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Trong Nghị định 168, hành vi này được thay đổi mô tả, trở thành "điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan".

Mức phạt với người điều khiển môtô, xe gắn máy khi vi phạm lỗi này cũng tăng mạnh lên thành 4-6 triệu đồng. Người vi phạm cũng bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Gương chiếu hậu sai quy cách - phạt đến 600.000 đồng

Trước đây, Nghị định 100 quy định mức phạt khá thấp, chỉ 100.000-200.000 đồng với người điều khiển môtô, xe gắn máy điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, hoặc có nhưng không có tác dụng.

Không có gương chiếu hậu bên trái, hoặc có nhưng không có tác dụng cũng bị phạt tiền. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Tuy nhiên khi Nghị định 168 có hiệu lực, mức phạt cho hành vi này tăng lên thành 400.000-600.000 đồng, theo nội dung khoản 1 Điều 17.

Mức phạt 400.000-600.000 đồng cũng được áp dụng khi người điều khiển môtô, xe gắn máy không có đèn tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng, không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế.