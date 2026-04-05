Đừng nghĩ đi xe đạp, xe đạp điện sẽ không bị xử phạt nồng độ cồn

Việc điều khiển xe đạp, xe đạp điện khi trong người có nồng độ cồn vượt mức quy định vẫn bị xử phạt nghiêm theo nội dung Nghị định 168.

Xe đạp điện công cộng ở TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Nghị định 168 có hiệu lực từ đầu năm 2025 đã thay thế cho Nghị định 100 sắp bị bãi bỏ, quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển ôtô và xe gắn máy đều ở mức cao, kèm theo chế tài bổ sung là tước giấy phép lái xe hoặc trừ điểm giấy phép lái xe, tùy mức độ vi phạm.

Dù không quá phổ biến, việc điều khiển xe đạp và xe đạp điện khi trong người có nồng độ cồn vượt mức quy định vẫn bị xử phạt.

Cụ thể theo nội dung tại Điều 9 Nghị định 168, người điều khiển xe đạp, xe đạp máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Mức phạt tăng lên thành 300.000-400.000 đồng nếu người vi phạm có nồng độ cồn trong máu vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu, hoặc nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/l khí thở.

Khung phạt hành chính tối đa 400.000-600.000 đồng áp dụng với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở.

Mức phạt này cũng áp dụng với người điểu khiển xe đạp, xe đạp máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Người điều khiển xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn vẫn bị xử phạt. Ảnh: Hoài Bảo.

Nhìn chung, việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, bao gồm cả xe đạp, khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định là hành vi nguy hiểm.

Lúc này, người vi phạm không những tự đặt bản thân vào rủi ro mất an toàn, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho những người cùng tham gia giao thông.

Việc sử dụng bia, rượu và đồ uống có cồn không bị cấm tại Việt Nam. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, đã sử dụng rượu bia thì không tham gia giao thông. Đây là cách vừa để đảm bảo an toàn sức khỏe, vừa tránh các khoản tiền phạt.