Loạt lỗi xe máy dễ 'dính' nhất khi trở lại thành phố sau Tết

Nồng độ cồn, chạy nhầm vào cao tốc là những lỗi xe máy dễ gặp phải khi di chuyển từ quê nhà trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ảnh: Trần Hiền.

Môtô, xe máy vốn là phương tiện giao thông khá phổ biến tại Việt Nam. Vào các dịp nghỉ Lễ, Tết dài ngày, loại phương tiện 2 bánh này được khá nhiều người lựa chọn để di chuyển về quê, du xuân hay chơi Tết.

Dưới đây là những lỗi xe máy dễ "dính" nhất khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và kéo theo những khoản phạt lên đến cả chục triệu đồng.

Nồng độ cồn - phạt tối đa 10 triệu đồng

Trong những ngày nghỉ Lễ, Tết Nguyên đán, việc sử dụng bia, rượu và các thức uống có cồn diễn ra khá thường xuyên. Sử dụng đồ uống có cồn không bị cấm, nhưng điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định là sai và sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Điều 7 Nghị định 168 nêu rõ mức phạt 2-3 triệu đồng với người điều khiển môtô, xe gắn máy chạy xe trên đường mà có nồng độ cồn, nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở. Người vi phạm cũng bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe máy cần tuân thủ quy định về nồng độ cồn. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Trường hợp nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/l khí thở, người điều khiển môtô, xe gắn máy sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Khung hình phạt tối đa 8-10 triệu đồng, trừ 12 điểm giấy phép lái xe được áp dụng nếu người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở.

Để dễ hình dung, ngưỡng nồng độ cồn này đạt được khi tiêu thụ 3-4 lon bia loại 5% cồn, quy cách 330 ml; hoặc tương đương 3-4 ly rượu vang loại 12% cồn trong ly 100 ml. Những số liệu này chỉ mang tính ước lượng, nồng độ cồn thực tế phụ thuộc lớn vào cơ địa và tốc độ uống của mỗi người.

Người điều khiển môtô, xe gắn máy cũng cần lưu ý, mức phạt 8-10 triệu đồng cũng được áp dụng trong trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Nhìn chung, khi đã xác định sẽ tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần tránh tuyệt đối sử dụng rượu bia và thức uống có cồn. Việc này trước mắt đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi cùng, ngoài ra còn giúp "né" được lỗi xe máy thường mắc phải và tránh các khoản tiền phạt lớn ngay đầu năm.

Đi "lạc" vào cao tốc - phạt tối đa 6 triệu đồng

Xe máy đi "lạc" vào cao tốc không còn quá phổ biến, nhưng cũng không phải là tình trạng quá hiếm gặp tại Việt Nam. Hệ thống các tuyến cao tốc ngày càng dày đặc giúp ôtô lưu thông dễ dàng hơn, nhưng cũng ít nhiều gây ra những bối rối cho người điều khiển xe máy. Chạy nhầm vào cao tốc cũng là lỗi xe máy thường gặp phải trong các kỳ nghỉ Lễ, Tết kéo dài.

Điều 7 Nghị định 168 quy định mức phạt 4-6 triệu đồng với người điều khiển môtô, xe gắn máy cho xe đi vào đường cao tốc, trừ các xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Hành vi vi phạm này còn khiến người điều khiển phương tiện bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Quan sát biển báo là cách giúp người đi xe máy không đi lạc vào cao tốc. Ảnh minh họa: Quốc Nam.

Để tránh việc đi lạc vào cao tốc, người điều khiển xe máy nếu không rành đường có thể chọn phương án di chuyển cùng nhóm đông. Khi quan sát thấy xung quanh chủ yếu là ôtô, người điều khiển xe máy cần kiểm tra lại đoạn đường hiện tại xem có phải là một tuyến cao tốc hay không.

Nếu di chuyển theo hướng dẫn của ứng dụng điều hướng trên thiết bị di động, người dùng cần chuyển chế độ di chuyển sang "Xe máy", thay vì "Ôtô" để tránh bị "dẫn dắt" vào các tuyến cao tốc và vô tình vi phạm.

Người điều khiển môtô, xe gắn máy cũng cần liên tục quan sát hệ thống biển báo trên đường để tránh khả năng đi lạc vào cao tốc.

Chạy quá tốc độ - phạt tối đa 10 triệu đồng

Hành trình từ quê nhà trở lại thành phố để làm việc, học tập sau Tết Nguyên đán khá đông đúc, do đó dòng phương tiện thường xuyên di chuyển ở tốc độ chậm. Điều này dễ khiến một số người điều khiển môtô, xe gắn máy có tâm lý "chạy bù" ở các đoạn vắng, dẫn đến khả năng vi phạm lỗi quá tốc độ.

Chạy quá tốc độ cũng là lỗi xe máy thường gặp. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Cũng theo Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển môtô, xe gắn máy mà chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km/h so với quy định sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Khi vượt tốc độ trên 20 km/h, mức phạt tăng lên thành 6-8 triệu đồng, kèm thêm trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt 6-8 triệu đồng được áp dụng khi cầm lái môtô, xe gắn máy mà điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Hành vi này cũng dẫn đến người vi phạm bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Khi điều khiển bất kỳ phương tiện giao thông nào, việc tuân thủ tốc độ quy định nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, đồng thời giúp tránh được khoản phạt cả chục triệu đồng.

Chạy xe trên vỉa hè - phạt đến 6 triệu đồng

Khi đường đông, người điều khiển môtô, xe gắn máy có thể có thói quen cho xe chạy trên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi điểm tắc nghẽn, hoặc rút ngắn thời gian di chuyển.

Hành vi này nếu bị phát hiện bởi lực lượng CSGT, người vi phạm sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu cho xe máy đi trên vỉa hè để vào nhà hay cơ quan, người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt.

Điều khiển xe máy đi trên vỉa hè bị phạt nặng. Ảnh: Hoài Bảo.

Người điều khiển xe máy cũng lưu ý nếu chạy xe không đúng phần đường hoặc làn đường quy định sẽ bị xử phạt 400.000-600.000 đồng. Nếu phạm lỗi này mà gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên thành 4-5 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nếu chạy xe máy mà chuyển làn không có xi-nhan, người điều khiển phương tiện cũng sẽ bị xử phạt 400.000-600.000 đồng.