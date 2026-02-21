Lưu ý gì khi lái xe về lại thành phố sau Tết?

Để hành trình lái xe trở lại TP.HCM, Hà Nội làm việc sau Tết trở nên thuận lợi, người lái nên lưu ý những gì?

Sau nhiều ngày nghỉ ngơi, vui chơi đón Tết, đây là thời điểm nhiều gia đình chuẩn bị quay lại Hà Nội, TP.HCM để trở lại guồng quay công việc. Với người chọn tự lái ôtô, việc điều khiển xe quay lại thành phố liệu có gì đáng lưu tâm, hay sẽ "dễ thở" hơn so với thời điểm cận Tết?

Kiểm tra điểm ùn tắc

Trước những ngày Tết, hành trình tự lái ôtô về quê thường dàn trải nhiều ngày. Vì vậy, dòng người thường không tập trung quá đông đúc vào cùng một ngày. Tuy nhiên khi quay lại thành phố, dòng người thường tập trung cao độ vào mùng 4-5 Tết.

Sự tập trung đột biến này khiến các cửa ngõ vào thành phố như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hay cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có thể rơi vào tình trạng "báo động đỏ".

Các tuyến đường sẽ đông đúc hơn vào giai đoạn mùng 4-5 Tết. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Để tránh việc phải "chôn chân" trên cao tốc dưới cái nắng gay gắt, người lái nên tận dụng tối đa các ứng dụng bản đồ trực tuyến để theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực.

Việc thường xuyên cập nhật bản đồ không chỉ giúp tài xế biết được vị trí kẹt xe mà còn có thể gợi ý các lộ trình rẽ nhánh qua các quốc lộ song hành để thoát khỏi đám đông.

Nạp nhiên liệu, kiểm tra tài khoản giao thông

Trong những ngày cao điểm trở lại thành phố, các trạm dừng nghỉ thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, dòng xe xếp hàng chờ đổ xăng có thể kéo dài ở nhiều tuyến đường. Vì vậy, người lái nên chủ động đổ xăng trước để tránh việc chờ đợi.

Đối với các chủ xe điện, việc kiểm tra dung lượng pin và xác định các trạm sạc còn trống trên lộ trình là yếu tố sống còn. Người lái nên ưu tiên sạc đầy pin ngay tại địa phương trước khi khởi hành để đảm bảo xe có đủ năng lượng vận hành trong trường hợp phải di chuyển nhiều giờ khi ùn tắc.

Với xe điện, người lái nên chủ động kiểm tra lộ trình, sạc pin đầy trước khi khởi hành. Ảnh: Phúc Hậu.

Hiện nay, chi phí qua toàn bộ cổng cao tốc đều được thanh toán qua các tài khoản thu phí tự động (ETC). Vì vậy, trước khi bắt đầu hành trình, chủ xe cần kiểm tra số dư trên ứng dụng liên kết như ePass hoặc VETC và nạp thêm tiền nếu cần thiết.

Cẩn thận các lỗi vi phạm dễ gặp

Sau một kỳ nghỉ dài với nhiều buổi tiệc tùng, sức khỏe và sự tập trung của người lái là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. Một trong những lỗi vi phạm dễ gặp nhất là nồng độ cồn. Sau những buổi tiệc, nồng độ cồn vẫn có thể tồn dư, khiến việc điều khiển phương tiện trở nên nguy hiểm. Người điều khiển ôtô sau khi sử dụng bia rượu cũng chịu mức phạt nặng theo quy định.

Lái xe đúng quy định sẽ giúp mọi người tránh các rủi ro vào năm mới. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Ở các cao tốc ùn tắc, người lái nên tránh việc di chuyển xe vào làn khẩn cấp. Đây là hành vi vi phạm thường bị camera AI ghi nhận, với mức phạt hành chính dao động 4-6 triệu đồng. Đồng thời người cầm lái cũng bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt tiền tăng lên thành 20-22 triệu đồng, đi cùng việc bị mất 10 điểm giấy phép lái xe.

Người lái cũng cần đặc biệt chú ý đến tốc độ và khoảng cách an toàn. Trong điều kiện dòng xe san sát nhau, việc thiếu tập trung cũng có thể dẫn đến những va chạm.