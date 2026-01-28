Vespa 946 Horse bản giới hạn năm Ngọ trông thế nào?

|
Sau các phiên bản Bunny, Dragon và Snake chào mừng Tết Nguyên đán các năm trước, hãng xe tay ga hạng sang Vespa của Italy mới đây vừa trình làng Vespa 946 Horse - phiên bản giới hạn của dòng Vespa 946 để tôn vinh các giá trị biểu tượng trong năm Bính Ngọ.
Tổng thể của Vespa 946 Horse là màu nâu trầm, gợi nhớ bộ lông sẫm bóng và uyển chuyển của loài ngựa. Thân xe bằng thép đan xen giữa bề mặt mờ và bóng, kết hợp những chi tiết mạ vàng.
Yên da lấy cảm hứng từ trang bị cưỡi ngựa, được chế tác hoàn toàn thủ công bởi các nghệ nhân Italy. Logo hình chữ V đại diện thương hiệu Vespa được dập tại trung tâm hình móng ngựa, đặt ngay dưới yên xe.
Mẫu xe tay ga bán giới hạn cho năm Ngọ Vespa 946 Horse còn nổi bật bởi các chi tiết da cao cấp bọc tay lái và gương chiếu hậu.
Phiên bản giới hạn Vespa 946 Horse đi kèm túi sau - được sản xuất tại Italy, sử dụng chung chất liệu da với yên xe.
Kính chắn gió gọn gàng của Vespa 946 Horse đi cùng giá đỡ bằng nhôm. Hãng xe tay ga Italy giới thiệu Vespa 946 Horse cùng mũ bảo hiểm jet với logo chữ V mạ vàng 3 chiều ở mặt sau.
Vespa 946 Horse đã chính thức mở đặt trước từ ngày 26/1 trên website chính thức của hãng và tại cửa hàng Vespa The Empty Space ở Milan (Italy).
Còn tại Việt Nam, Vespa 946 Horse sẽ sớm có mặt tại một số đại lý ủy quyền trên toàn quốc từ đầu tháng 2 tới đây. Giá bán chưa được tiết lộ, tuy nhiên do tính chất giới hạn của phiên bản đặc biệt, nhiều khả năng Vespa 946 Horse sẽ khó đến tay khách hàng ở mức giá rẻ.
