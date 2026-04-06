Lái xe máy, cẩn thận loạt lỗi dễ nhận 'phạt nguội' từ camera AI

Dưới đây là những lỗi vi phạm giao thông mà camera AI thường ghi nhận tại các tuyến đường trong thời gian gần đây.

Những camera AI được lắp đặt ở các tuyến đường dọc thành phố lớn trong thời gian gần đây đã "bắt gặp" hàng loạt lỗi vi phạm từ người điều khiển phương tiện giao thông.

Dù các camera thường được lắp đặt tại các vị trí dễ quan sát, thậm chí có cả biển thông báo đoạn đường có camera giám sát, các lỗi vi phạm dưới đây vẫn thường xuyên được phát hiện.

Vi phạm tốc độ

Chạy quá tốc độ có thể xem là lỗi vi phạm thường xuyên bị bắt gặp. Dù ở đoạn đường vắng hay đông, nhiều tay lái vẫn mang tâm lý "điền vào chỗ trống", "chạy tiết kiệm thời gian". Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, với mức phạt cao.

Theo Nghị định 168, người điều khiển môtô, xe gắn máy mà chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km/h so với quy định sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Khi vượt tốc độ trên 20 km/h, mức phạt hành chính sẽ tăng lên thành 6-8 triệu đồng, kèm thêm trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt 6-8 triệu đồng được áp dụng khi người lái môtô, xe máy mà điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Hành vi này cũng dẫn đến người vi phạm bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Chạy xe trên vỉa hè

Vỉa hè luôn là lựa chọn "điền vào chỗ trống" quen thuộc của nhiều người lái xe máy. Khi đường phố dần đông đúc ở các khung giờ cao điểm, nhiều người chọn cách di chuyển lên vỉa hè để tiết kiệm thời gian.

Lỗi chạy trên vỉa hè có thể khiến người lái bị phạt 4-6 triệu đồng.

Và đây cũng là lỗi vi phạm với mức phạt cao, thường xuyên được camera AI bắt gặp. Theo Nghị định 168, người lái xe đi trên vỉa hè có thể bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nếu cho xe máy đi trên vỉa hè để vào nhà hay cơ quan, người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt.

Không đội mũ bảo hiểm

Một lỗi vi phạm không khó bắt gặp tại nhiều thành phố là hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Dù đã liên tục được cảnh báo, nhiều người vẫn thờ ơ trước quy định. Và khi các camera AI đi vào hoạt động, đây sẽ là một trong những lỗi hệ thống nhận diện, sẵn sàng gửi vé phạt đến tận nhà người lái.

Việc lái xe chở người không đội mũ bảo hiểm cũng khiến người lái bị phạt 1-2 triệu đồng.

Lỗi vi phạm này có mức phạt tiền dao động 400.000-600.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện theo Nghị định 168.

Mức phạt hành chính còn tăng lên đến 1-2 triệu đồng trong trường hợp người ngồi phía sau cũng không đội mũ bảo hiểm, trừ các trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi hay áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Vượt đèn đỏ

Tại các nút giao khi đèn tín hiệu báo đỏ còn 3-5 giây, nhiều người lái đã nhanh chóng "vặn ga", mang tâm lý sớm thoát khỏi đám đông. Đây cũng là lý do dẫn đến lỗi vi phạm vượt đèn đỏ, thường bị ghi nhận thông qua camera tích hợp AI.

Vượt đèn đỏ có thể khiến người lái bị phạt đến 6 triệu đồng.

Theo Nghị định 168, người lái xe máy vượt đèn đỏ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và bị trừ thêm 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông do vượt đèn đỏ, mức phạt hành chính lên đến 10-14 triệu đồng và mất 10 điểm giấy phép lái xe.

Tóm lại, việc triển khai camera AI không chỉ dừng lại ở mục đích xử phạt mà còn là công cụ quan trọng để xây dựng văn hóa giao thông văn minh và an toàn hơn. Vì vậy, việc tuân thủ quy định không chỉ giúp người lái bảo vệ túi tiền trước những mức phạt lên đến hàng chục triệu đồng mà còn bảo vệ an toàn cho chính mình khi lưu thông.