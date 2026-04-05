Sẽ bỏ dán tem kiểm định trên kính lái ôtô

Ôtô đăng kiểm đạt sẽ không còn được dán tem kiểm định trên kính lái, theo nội dung Nghị định 89 vừa được Chính phủ ban hành cuối tháng 3.

Cuối tháng 3 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2026 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới. Nội dung đáng chú ý là việc ôtô sẽ không dán tem kiểm định trên kính lái kể từ đầu năm 2027.

Cụ thể, khoản 2 Điều 13 nêu rõ xe tham gia giao thông thì được cấp giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định. Tuy nhiên Điều 26 của Nghị định này lại đề cập quy định về việc dán tem kiểm định ở khoản 2 Điều 13 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2027.

Như vậy, việc dán tem kiểm định trên kính lái ôtô sẽ không còn được thực hiện kể từ đầu năm 2027.

Ôtô đăng kiểm đạt sẽ không còn dán tem kiểm định từ đầu năm sau. Ảnh: Phúc Hậu.

Trước đó, Cục Đăng kiểm cho biết từ đầu tháng 3/2026 đã triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định (giấy đăng kiểm) dưới dạng bản điện tử cho chủ xe, thay cho bản giấy.

Nội dung này được cụ thể hóa tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 89, nêu rõ giấy chứng nhận kiểm định chỉ được cấp dưới dạng bản điện tử. Nếu chủ xe có yêu cầu cấp bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Trong nội dung Nghị định 364/2025, có hiệu lực từ đầu năm 2026, quy định về thu phí đường bộ dán trên kính ôtô đã được loại bỏ. Điều này đồng nghĩa ở thời điểm hiện tại, phương tiện xe cơ giới đường bộ đăng kiểm thành công sẽ chỉ còn được dán duy nhất tem kiểm định trên kính lái.

Liên quan đến tem kiểm định, Bộ Xây dựng cũng đang lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo là bãi bỏ Điều 10 Thông tư số 53/2024, quy định về dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Xe xanh được đề xuất không sử dụng tem kiểm định riêng nền xanh, mà sẽ sử dụng chung tem kiểm định nền vàng. Ảnh: Cục Đăng kiểm.

Hiện, Điều 10 của Thông tư số 53/2024 quy định xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường sẽ được nhận biết bằng tem kiểm định có nền màu xanh lá cây. Các phương tiện khác sử dụng tem kiểm định nền vàng.

Nếu được thông qua, xe xanh tại Việt Nam khi đăng kiểm đạt sẽ không còn được dán tem kiểm định khác màu. Tuy nhiên, việc dán tem đăng kiểm trên kính lái ôtô cũng sẽ không còn được thực hiện kể từ đầu năm 2027, theo nội dung Nghị định số 89/2026 như đã đề cập phía trên.