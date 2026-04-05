Có gì trên Tesla Model Y L vừa xuất hiện tại Malaysia?

So với chiếc Tesla Model Y tiêu chuẩn, phiên bản L cao hơn, dài hơn và cũng đắt hơn khá nhiều.

Mẫu SUV điện 6 chỗ Tesla Model Y L đã chính thức mở bán tại Malaysia. Với mức giá niêm yết từ 260.000 RM (khoảng 1,45 tỷ VNĐ), phiên bản "L" này đắt hơn khoảng 17.550 RM so với bản Premium Long Range AWD tiêu chuẩn, đổi lại là không gian rộng rãi và cấu hình ghế hạng thương gia.

Điểm khác biệt lớn nhất của Model Y L nằm ở kích thước và cách bố trí nội thất. Xe có chiều dài lên đến 4.969 mm, trong khi trục cơ sở được nâng số đo lên mốc 3.040 mm. Điều này tạo không gian cho hàng ghế thứ ba trở nên rộng rãi hơn.

Về ngoại thất, Model Y L dễ dàng nhận diện với cánh gió sau nhô cao và bộ mâm Machina 19 inch thiết kế nan chữ Y độc quyền. Đặc biệt, bảng màu ngoại thất có sự xuất hiện của màu Cosmic Silver (Bạc Vũ trụ) với sắc vàng champagne, có giá tùy chọn lên tới 11.000 RM (khoảng 61 triệu VNĐ).

Trong nội thất, tùy chọn màu trắng quen thuộc đã được thay thế bằng màu xám Zen Grey với chi phí 5.000 RM.

Với cấu hình 2+2+2, hàng ghế thứ 2 dạng truyền thống nay được thay thành 2 ghế thương gia, tích hợp tựa tay chỉnh điện, sưởi và thông gió. Hàng ghế thứ 3 cũng được thiết kế chỉn chu hơn với tựa đầu đầy đủ.

Thể tích chứa đồ tối đa lên tới 2.539 lít, vượt xa con số 2.138 lít trên phiên bản tiêu chuẩn. Tesla cũng nâng cấp hàng loạt tiện nghi cho phiên bản này. Ghế trước chỉnh điện, sưởi và thông gió hiện có thêm phần đệm đỡ đùi có thể kéo dài. Hệ thống âm thanh nâng cấp từ 15 lên 18 loa, sạc không dây kép tăng công suất lên 50 W và có thêm khe gió làm mát để tránh quá nhiệt cho điện thoại.

Về vận hành, Model Y L sở hữu viên pin NMC lớn hơn (82 kWh), cho phạm vi hoạt động lên tới 681 km (chuẩn WLTP), cao hơn mức 629 km của bản Long Range thông thường. Hệ dẫn động 2 motor điện công suất 462 mã lực cho phép ôtô tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 201 km/h.

Tại Malaysia, xe vẫn đi kèm hệ thống Autopilot cơ bản. Khách hàng có thể chi thêm 16.000 RM cho gói Autopilot nâng cao hoặc 32.000 RM cho gói "Tự lái hoàn toàn" (FSD) dù hiện tại FSD vẫn chưa khả dụng tại thị trường này.