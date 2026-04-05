Nissan 'than trời' vì chính sách của Tổng thống Trump

Hãng xe Nhật Bản cho rằng với việc chính quyền Tổng thống Trump buộc các hãng xe chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ, hãng sẽ không thể tiếp tục bán Sentra, Kicks ở mức giá rẻ.

Theo Carscoops, Nissan lên tiếng cảnh báo rằng các mức thuế áp vào ôtô sản xuất ở Mexico có thể khiến những mẫu xe giá rẻ của hãng tại Mỹ không còn rẻ nữa.

Hãng xe Nhật Bản cho rằng nếu bị buộc phải chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ như cách Tổng thống Trump mong muốn, chi phí sẽ tăng lên. Khách hàng lại là bên có khả năng cao sẽ phải “gánh” các khoản tăng chi phí sản xuất.

Nissan hiện cho sản xuất loạt xe Sentra và Kicks tại Mexico, nơi chi phí nhân công thấp giúp duy trì giá bán ở mức dễ tiếp cận.

Chẳng hạn, Nissan Sentra có giá khởi điểm 22.600 USD tại Mỹ, trong khi Nissan Kicks bản tiêu chuẩn có giá từ 22.430 USD .

Giới lãnh đạo Nissan nhận định thuế quan áp cho ôtô sản xuất tại Mexico đẩy giá bán tăng thêm 2.500- 3.000 USD mỗi xe. Nissan tiết lộ các mẫu xe lắp ráp tại Mexico đóng góp hơn 33% doanh số của hãng tại Mỹ trong năm ngoái.

Các mẫu xe giá rẻ của Nissan được sản xuất tại Mexico. Ảnh: Nissan.

Nissan Versa trước khi rút khỏi thị trường Mỹ cũng là một mẫu xe được lắp ráp ở Mexico. Versa, hay còn được biết đến với tên gọi Nissan Almera như ở thị trường Việt Nam, từng là lựa chọn ôtô cuối cùng có giá dưới 20.000 USD tại Mỹ. Trước khi bị dừng bán, Nissan Versa có giá khởi điểm 17.300 USD .

Theo số liệu mới nhất do Kelley Blue Book cung cấp, giá giao dịch trung bình ôtô mới tại Mỹ đang ở mức 49.353 USD , giảm từ đỉnh 50.326 USD ghi nhận hồi tháng 12/2026.

Phát biểu tại diễn đàn New York Automotive Forum, Chủ tịch Nissan Bắc Mỹ Christian Meunier khẳng định biên lợi nhuận mỏng là lý do hãng không thể sản xuất những mẫu xe phổ thông giá rẻ tại Mỹ với cùng chi phí.

Theo Bloomberg, Nissan đang tiến hành thảo luận với các nhà lập pháp Mỹ về khả năng nới lỏng các biểu thuế nhập khẩu. Theo ông Christian Meunier, Chính phủ Mỹ tỏ ra cởi mở với cuộc thảo luận này, cho thấy sự quan tâm về khả năng chi trả hàng loạt mức thuế liên quan từ các hãng xe.

Chuyên trang Carscoops lại lưu ý việc các chính sách thuế có được nới lỏng hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt với chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Ôtô sản xuất tại Mexico đóng góp hơn 33% doanh số của Nissan tại Mỹ trong năm ngoái. Ảnh: Nissan.

Tương lai của các biểu thuế này có thể sẽ được quyết định trong vòng vài tháng tới. Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) sẽ sớm bước vào giai đoạn rà soát bắt buộc, trước thời điểm gia hạn dự kiến vào ngày 1/7 tới.

Nếu cả ba quốc gia đồng ý gia hạn, USMCA sẽ tiếp tục có hiệu lực trong vòng 16 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa cho thấy bất kỳ sự sẵn sàng nào trong việc xem xét lại thỏa thuận USMCA.

Hồi đầu năm, Tổng thống Mỹ tuyên bố không thực sự quan tâm đến thỏa thuận này, cho rằng USMCA không liên quan và không mang lại lợi thế thực sự nào cho Mỹ.

“Chúng ta không cần ôtô sản xuất tại Canada, chúng ta không cần ôtô sản xuất tại Mexico, chúng ta muốn sản xuất chúng tại đây, và đó là những gì đang diễn ra”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.