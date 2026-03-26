Xe 'ế' Nissan Kicks có bản nâng cấp - vẫn là SUV điện chạy xăng

Trong khuôn khổ triển lãm ôtô quốc tế Bangkok International Motor Show 2026 (BIMS 2026), Nissan Kicks e-Power bản nâng cấp giữa vòng đời đã góp mặt tại gian trưng bày của hãng xe Nhật Bản.
Ở bản facelift này, Nissan Kicks e-Power sở hữu ngoại hình với nhiều tham khảo từ mẫu xe Nissan Kait dành riêng cho thị trường Brazil. Cụm đèn pha mỏng đặt ngang hàng logo thương hiệu, trong khi đèn LED định vị ban ngày đặt thấp hơn và có thiết kế xếp tầng. Nissan Kicks bản mới vẫn có lưới tản nhiệt hình thang màu đen, gồm các thanh ngang bên trong.
Đuôi xe gọn gàng với cụm đèn LED nối với nhau qua một dải màu đen. Tên xe Kicks dạng chữ cỡ lớn đặt trên cửa hậu thẳng đứng. Phần kính cửa hậu có độ dốc khá lớn. Cản sau dày dặn, vị trí gắn biển số chuyển từ cửa hậu xuống khu vực cản.
Bản nâng cấp Nissan Kicks ra mắt tại BIMS 2026 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.300 x 1.760 x 1.610 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm, khoảng sáng gầm ở mức 175 mm.
Nissan Kicks e-Power 2026 trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch, kèm bộ lốp Bridgestone Ecopia EP150 thông số 205/55R17.
Khoang lái Nissan Kicks e-Power 2026 tạo thành từ các đường nét góc cạnh, trang bị nhiều phím bấm vật lý trên vô lăng và táp-lô.
Nằm sau vô lăng tròn 3 chấu là đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, còn tại trung tâm táp-lô là màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Xe trang bị cần số điện tử, đế sạc không dây.
Bộ ghế ngồi bọc da, màu sắc nội thất tùy chọn giữa đen hoặc phối xanh-trắng. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh tay 4 hướng.
Khoang hành lý phía sau dung tích tiêu chuẩn 423 lít, có thể tăng lên khi gập 60:40 hàng ghế sau.
Nissan Kicks e-Power về cơ bản là một mẫu xe điện phạm vi mở rộng (EREV), trong đó động cơ xăng 1.2L chỉ đóng vai trò máy phát điện, cung cấp năng lượng cho gói pin lithium-ion dung lượng 2,06 kWh và hỗ trợ hoạt động của motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm.
Nissan cho biết Kicks 2026 tại Thái Lan có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,5 giây. Để tăng tốc 100-200 km/h, Nissan Kicks e-Power cần thêm khoảng 4 giây.
Nissan Kicks e-Power 2026 được trang bị tính năng cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn , hỗ trợ giữ làn và đèn pha tự động. Gói công nghệ Nissan ProPILOT gồm các tính năng trợ lái nâng cao ADAS cũng được trang bị.
Nissan Kicks e-Power 2026 đang được mở bán tại Thái Lan với giá 789.900-899.900 baht (khoảng 24.300-27.700 USD) tùy phiên bản. Các đối thủ chính của xe tại thị trường xứ chùa vàng gồm Honda HR-V e:HEV và Toyota Yaris Cross HEV.
Tại Việt Nam, Nissan Kicks e-Power từng trình làng khách Việt vào cuối năm 2022. Mẫu xe này gây chú ý khi được gọi là xe điện chạy xăng, gồm 2 phiên bản với giá lần lượt 789 triệu và 858 triệu đồng. Tuy nhiên, Nissan Kicks không phải là mẫu xe quá thành công và hiện gần như vắng bóng trên thị trường xe Việt.
