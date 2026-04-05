Pin xe điện phải được tái chế

Theo quy định mới tại Trung Quốc, pin xe điện không chỉ được sản xuất theo tiêu chuẩn riêng, với nhiều bài kiểm tra nghiêm ngặt mà nay còn phải chuẩn hóa và tái chế theo quy trình.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa ban hành chính sách mới nhằm tiêu chuẩn hóa việc tái chế pin lithium-ion, chính thức mở rộng cấu trúc quản lý nghiêm ngặt lên toàn bộ vòng đời của pin xe điện.

Thông báo được đưa ra vào ngày 3/4, vạch ra các biện pháp mở rộng hạ tầng thu gom, tăng cường năng lực cho các đơn vị tái chế hàng đầu và thiết lập hệ thống giám sát kỹ thuật số toàn diện.

Chính sách mới này xây dựng một khung quản lý "vòng lặp khép kín" với những điểm đáng chú ý. Các hãng sản xuất xe năng lượng mới (NEV) và nhà sản xuất pin bắt buộc phải tham gia vào quá trình quản lý pin khi hết hạn sử dụng. Điều này bao gồm việc thiết lập các kênh dịch vụ tái chế và mạng lưới lưu trữ tạm thời.

Từ ngày 1/4, Trung Quốc đã vận hành nền tảng truy xuất nguồn gốc pin điện quốc gia. Mỗi bộ pin được cấp một định danh kỹ thuật số duy nhất, yêu cầu cập nhật dữ liệu liên tục từ khâu sản xuất, sử dụng, bảo trì cho đến khi tái chế.

Chính phủ khuyến khích các tập đoàn lớn như China Recycling Group mở rộng quy mô và triển khai các mô hình tái chế linh hoạt theo từng khu vực. Việc tập trung nguồn lực vào các đơn vị đầu ngành giúp tối ưu hóa quá trình thu hồi vật liệu quý hiếm.

Ngoài các bài kiểm tra nghiệm ngặt, pin xe điện tại Trung Quốc buộc phải được khắc mã số để truy xuất nguồn gốc. Ảnh: CarnewsChina.

Quy định thắt chặt này được đưa ra trong bối cảnh lượng pin xe điện thải bỏ tại Trung Quốc đang tăng vọt theo cấp số nhân. Việc chuẩn hóa các kênh tái chế chính thống và cải thiện sự giám sát là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn môi trường và an ninh nguyên liệu.

Các cơ quan quản lý địa phương được chỉ đạo triển khai các hướng dẫn kỹ thuật thống nhất, trong khi các cơ quan trung ương sẽ tiến hành giám sát thường xuyên quá trình phát triển hệ thống.

Với việc áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt ngay từ đầu năm 2026, Trung Quốc đang khẳng định vị thế dẫn đầu không chỉ trong sản xuất ôtô điện mà còn trong việc xây dựng một hệ sinh thái năng lượng xanh bền vững.