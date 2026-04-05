Camera bắn tốc độ AI mới tại Mỹ có gì đặc biệt?

Khác với camera tốc độ truyền thống, hệ thống camera mới tại Mỹ có thể tính toán vận tốc trung bình của xe trên toàn dải phố, chứ không lấy vận tốc ở khoảnh khắc chụp lại như thông thường.

Tại bang Colorado (Mỹ), những "tay lái tốc độ" vốn quen với việc đạp phanh khi sắp đến gần camera rồi lại nhấn ga vọt đi sau đó đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt. Hệ thống nhận dạng phương tiện tự động (AVIS) mới vừa được triển khai đang biến các ứng dụng cảnh báo như Waze trở nên gần như vô dụng trên nhiều đoạn đường cao tốc trọng điểm.

Khác với các loại camera bắn tốc độ truyền thống chỉ ghi lại vận tốc tại một điểm duy nhất, hệ thống AVIS của Colorado sử dụng một mạng lưới nhiều camera để tính toán vận tốc trung bình của ôtô trên suốt một đoạn đường dài.

Nếu vận tốc trung bình này vượt quá giới hạn từ 10 dặm/giờ (khoảng 16 km/h) trở lên, chủ sở hữu phương tiện sẽ nghiễm nhiên nhận được một tấm vé phạt gửi về tận nhà.

Hệ thống ghi nhận thời gian ôtô đi qua các điểm kiểm soát và tính toán thời gian di chuyển giữa chúng để suy ra vận tốc trung bình. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không thể "đối phó" bằng cách chỉ giảm tốc khi thấy camera.

Đoạn đường mới nhất bắt đầu lắp camera và đi vào hoạt động từ đầu tháng 4. Các camera này thường được lắp đặt tại các khu vực đang thi công để đảm bảo an toàn cho công nhân.

Hệ thống camera AI mới tại Mỹ không chỉ chụp, mà còn tính toán dải tốc độ trung bình cả đoạn đường của xe. Ảhh: Motor1.

Mỗi vi phạm tốc độ sẽ bị phạt 75 USD (khoảng 1,9 triệu VNĐ). Đáng chú ý, vé phạt sẽ được gửi trực tiếp cho chủ sở hữu ôtô bất kể ai là người đang cầm lái tại thời điểm đó, tuy nhiên vi phạm này sẽ không bị trừ điểm trên bằng lái.

Việc triển khai hệ thống này bắt đầu sau khi các nhà lập pháp Colorado thay đổi luật vào năm 2023, cho phép lực lượng hành pháp sử dụng AVIS rộng rãi hơn. Sau một thời gian thử nghiệm bằng cách gửi thư cảnh báo, cảnh sát đã bắt đầu thực hiện việc phạt tiền thật từ cuối năm ngoái.

Sự xuất hiện của "panopticon" (mô hình giám sát toàn diện) này tại Colorado đang tạo ra một tiền lệ mới trong việc kiểm soát giao thông bằng công nghệ.

Đối với những người lái ôtô, thông điệp đưa ra rất rõ ràng đó là cách duy nhất để không bị phạt là duy trì tốc độ đúng quy định trên suốt hành trình, thay vì trông chờ vào những mẹo đối phó trên ứng dụng điện thoại.