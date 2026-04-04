Nỗi lo lớn hơn đằng sau cú vấp doanh số của Tesla

Lượng bàn giao thực tế thấp hơn dự báo, Tesla còn phải chứng kiến lượng hàng tồn kho cao nhất trong vòng 4 năm gần đây.

Theo Carscoops, Tesla đã công bố lượng xe bàn giao trong quý đầu năm và khi so với quý cuối năm ngoái, số xe Tesla bán ra đến tay khách hàng đã giảm đáng kể. Đây là tình trạng chung toàn ngành khi nhiều nhà sản xuất ôtô khác cũng báo cáo doanh số sụt giảm trong 3 tháng đầu năm 2026.

Quý I/2026, Tesla bán được 358.023 xe trên toàn cầu, giảm 14,3% so với lượng bàn giao 418.227 xe từng ghi nhận ở 3 tháng cuối năm ngoái. Tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm 2025, lượng xe Tesla bàn giao vẫn ghi nhận tăng trưởng 6%.

Đáng nói hơn, cú vấp doanh số của Tesla ở quý đầu năm đang nới rộng khoảng cách giữa sản lượng và lượng bàn giao lên mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

Kết thúc quý I/2026, Tesla báo cáo sản xuất thành công 408.386 xe, đồng thời cũng ghi nhận lượng tồn kho đến 50.363 xe. Dữ liệu từ Business Insider cho biết đây là mức chênh lệch lớn nhất giữa sản lượng và lượng xe bàn giao thành công mà Tesla từng ghi nhận.

Chuyên trang Carscoops nhận định đây là điều đáng ngạc nhiên, bởi Tesla thường được biết đến như một hãng xe luôn duy trì cán cân cung-cầu không chênh lệch quá lớn.

Lần gần nhất Tesla ghi nhận lượng tồn kho ở mức khá cao là vào quý I/2024, khi sản lượng đã cao hơn khoảng 46.500 xe so với số xe bàn giao.

Chuyên gia phân tích Seth Goldstein của Morningstar nhận định có 2 lý do chính để giải thích cho doanh số sụt giảm của Tesla trong quý đầu năm. Cụ thể, chương trình ưu đãi thuế tại Mỹ kết thúc và việc Liên minh châu Âu chưa phê duyệt hệ thống Full Self-Driving được cho là nguyên nhân.

“Các yếu tố này có khả năng tiếp tục gây áp lực lên lượng xe bàn giao cho đến khi Tesla nhận được phê duyệt từ châu Âu, còn thị trường ôtô Mỹ bước sang quý IV”, ông Seth Goldstein cho biết.

Trước đó, Tesla từng hạ kỳ vọng doanh số ở quý đầu tiên khi công bố mức bàn giao có thể đạt được, dựa trên ước tính từ hơn 10 nhà phân tích. Trong báo cáo, Tesla cho rằng doanh số quý đầu năm sẽ đạt 365.645 xe, nhưng thực tế đã không thể chạm đến mức đó.

Giới phân tích cũng dự đoán Tesla sẽ triển khai được 14,4 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng, nhưng thực tế chỉ bàn giao được khoảng 8,8 GWh.

Model 3 và Model Y tiếp tục là những mẫu xe chủ lực với tổng cộng 341.893 xe đến tay khách hàng. Tổng cộng 16.130 xe còn lại bao gồm Cybertruck, Semi và loạt xe đã dừng sản xuất như Model S và Model X.