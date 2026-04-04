Xe điện này ế ẩm tại Mỹ, đắt hàng ở Canada

Fiat 500e trải qua quý đầu năm với tình trạng ế ẩm tại Mỹ, chỉ bán được trung bình 1,75 xe mỗi ngày.

Theo Carscoops, khách hàng Mỹ dường như không quá ưa chuộng các mẫu xe Fiat mới, khiến các mẫu xe thương hiệu này rơi vào cảnh ế ẩm tại Mỹ.

Trong quý đầu năm 2026, thương hiệu Italy thuộc sở hữu Stellantis chỉ bán được tổng cộng 155 xe cho khách hàng xứ cờ hoa, tương đương khoảng 1,75 xe/ngày và đã giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tình hình lại có phần tươi sáng hơn cho thương hiệu ôtô này khi nhìn sang quốc gia nằm về phía bắc nước Mỹ.

Lấy ví dụ trường hợp Fiat 500e, mẫu xe điện đô thị chỉ bán được 68 xe cho khách Mỹ trong cả quý vừa qua, giảm mạnh đến 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên ở Canada, Fiat 500e lại ghi nhận doanh số 1.287 xe trong giai đoạn tháng 1-3/2026. Đây cũng là mẫu xe duy nhất của Fiat tại thị trường ôtô xứ sở lá phong.

So với doanh số tại Mỹ, Fiat 500e ở Canada bán tốt hơn xấp xỉ 19 lần. Doanh số gần 1.300 xe của Fiat 500e ở Canada trong quý đầu năm cũng tăng đến 72% so với lượng tiêu thụ 749 xe từng đạt được cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên trang Carscoops cho rằng giá bán là yếu tố tạo ra sự khác biệt về mức độ thành công của Fiat 500e ở hai thị trường Mỹ và Canada.

Tại Mỹ, Fiat 500e khởi điểm 30.500 USD , chỉ rẻ hơn 5.000 USD so với một chiếc Chevrolet Equinox EV - vốn to hơn, thực dụng hơn và đi kèm tầm hoạt động cao gấp đôi.

Người dân Canada lại có thể sở hữu mẫu xe này với giá khởi điểm 30.290 CAD, tức tương đương 21.700 USD . Nếu áp dụng các ưu đãi có sẵn, giá khởi điểm mẫu xe điện đô thị giảm về 25.290 CAD, tương đương khoảng 18.100 USD . Nhờ đó, Fiat 500e trở thành xe điện rẻ nhất thị trường Canada.

Fiat 500e bán tốt ở Canada, ế ẩm tại Mỹ. Ảnh: Fiat.

Thành công của thương hiệu Fiat tại Canada tương đồng với nhiều hãng xe khác cũng thuộc sở hữu tập đoàn Stellantis. Trong quý đầu năm, doanh số Jeep tại Canada tăng trưởng 3% để đạt 8.631 xe, còn Ram tăng trưởng 7% lên mức doanh số 12.463 xe.

Chrysler bán được 5.073 xe, tăng trưởng ấn tượng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu minivan Chrysler Pacifica ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 256% tại Canada, là động lực tăng trưởng chính của thương hiệu này ở quý đầu năm.

Ngược lại, Dodge chứng kiến doanh số giảm 4% về mức 2.743 xe. Thương hiệu xe sang Italy giảm mạnh 51% doanh số về mức 81 xe, bao gồm 15 chiếc Giulia, 46 chiếc Stelvio và 20 chiếc Tonale bán ra tại Canada.