CEO Stellantis đưa ra cảnh báo

Gói chính sách ôtô mới của EU đang làm dấy lên lo ngại về tương lai đầu tư tại châu Âu, khi Stellantis cảnh báo thiếu tăng trưởng sẽ khiến các hãng xe khó tiếp tục rót vốn vào khu vực.

Giám đốc điều hành Stellantis, ông Antonio Filosa, cảnh báo các khoản đầu tư của tập đoàn tại châu Âu đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau gói chính sách mới dành cho ngành công nghiệp ôtô do Liên minh châu Âu (EU) công bố trong tuần này.

CEO Stellantis cảnh báo châu Âu thiếu biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, ông cho rằng những biện pháp được đề xuất không đủ để tạo động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp ô tô khu vực.

CEO Antonio Filosa của Stellantis cho biết châu Âu thiếu các giải pháp cấp bách nhằm đưa ngành công nghiệp ôtô quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng, trước sự cạnh tranh dữ dội đến từ Trung Quốc và khó khăn về rào cản thương mại.

Theo ông Filosa, gói chính sách mới của Ủy ban châu Âu thiếu các giải pháp cấp bách nhằm đưa ngành công nghiệp ôtô châu Âu quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng. CEO Stellantis nhấn mạnh: "Không có tăng trưởng thì rất khó để nghĩ đến việc đầu tư thêm", đồng thời cho rằng môi trường chính sách hiện tại đang làm suy yếu niềm tin dài hạn của các nhà sản xuất.

Ông cảnh báo rằng nếu không có thêm đầu tư, việc xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững và có khả năng chống chịu, yếu tố then chốt đối với việc làm, sự thịnh vượng và an ninh của châu Âu, sẽ trở nên rất khó khăn.

Châu Âu còn phân hóa mạnh sau khi thu hồi lệnh cấm xe xăng

Gói biện pháp được EU công bố tuần rồi cũng gây nhiều tranh cãi trong nội bộ, đặc biệt là quyết định rút lại lệnh cấm trên thực tế đối với xe động cơ đốt trong (xe xăng) mới từ năm 2035. Động thái này khiến các hãng xe chia rẽ, khi một số cho rằng đây là sự nới lỏng cần thiết, trong khi những hãng khác lo ngại về sự thiếu nhất quán trong định hướng chuyển đổi sang xe điện.

Châu Âu vẫn còn phân hóa sau khi EU quyết định rút lại thời hạn cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong mới từ năm 2035. Stellantis vẫn cho rằng những chính sách mới thiếu linh hoạt và lộ trình rõ ràng cho nhiều nhà sản xuất khác.

Trong tuyên bố chính thức được Stellantis công bố sau khi EU đưa ra đề xuất, tập đoàn này cho rằng gói chính sách vẫn chưa giải quyết được nhiều thách thức cốt lõi. Cụ thể, Stellantis chỉ ra sự thiếu vắng một lộ trình rõ ràng cho phân khúc xe thương mại hạng nhẹ, cũng như việc chưa có đủ linh hoạt đối với các mục tiêu phát thải năm 2030 dành cho xe du lịch. Nếu những điểm nghẽn này không được tháo gỡ, sức hấp dẫn của châu Âu như một điểm đến đầu tư cho ngành công nghiệp ôtô có thể tiếp tục suy giảm.