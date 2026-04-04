Mua xe hybrid Nhật Bản, Hàn Quốc trong tháng 4 được giảm đến 200 triệu

Các thương hiệu ôtô Nhật Bản, Hàn Quốc ăn khách tại Việt Nam đã nhanh chóng triển khai ưu đãi cho những mẫu xe hybrid với mức khuyến mại lên đến hơn 200 triệu đồng trong tháng đầu quý II.

Trước làn sóng xe năng lượng mới từ Trung Quốc liên tục xuất hiện, các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc quen thuộc đã nhanh chóng triển khai chương trình ưu đãi cho các mẫu xe hybrid của mình, nhằm tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ giá rẻ.

Toyota Yaris Cross giảm phí trước bạ

Mẫu SUV hạng B của Toyota vừa được áp dụng chương trình khuyến mại mới trong tháng đầu quý II. Cụ thể, cả 2 tùy chọn hybrid và chạy xăng của Yaris Cross đều được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ. Với mức ưu đãi này, Yaris Cross HEV được giảm 37 triệu, đưa giá bán về mốc 691 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross HEV tiếp tục được giảm phí trước bạ trong tháng 4. Ảnh: TMV.

Tại Việt Nam, Yaris Cross là mẫu xe hybrid có doanh số cao nhất thị trường nhờ giá bán tốt. Chiếc SUV cỡ B sở hữu động cơ kết hợp giữa máy xăng 1.5L và motor điện, cho công suất tổng khoảng 115 mã lực, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,56-3,8 lít/100 km.

Suzuki XL7 Hybrid giảm đến 55 triệu đồng

Trong tháng 4, mẫu MPV mild-hybrid của Suzuki được hưởng khuyến mại 50% phí trước bạ, tương đương giá trị 35-55 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua được tặng kèm gói bảo dưỡng xe thời hạn 1,5-6,5 năm tùy phiên bản. Sau ưu đãi, giá của XL7 hybrid được giảm về 544-552,9 triệu đồng tùy phiên bản màu sắc.

Theo công bố của hãng, Suzuki XL7 Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,36 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp. Đây cũng có thể xem là mẫu MPV phổ thông chạy xăng có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất tại thị trường Việt.

XL7 Hybrid được giảm phí trước bạ trong tháng đầu quý II. Ảnh: Phúc Hậu.

Vì vậy, XL7 từng trở thành lựa chọn vàng trong nhóm xe hybrid cho những khách hàng ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu, nhóm tài xế xe dịch vụ trước khi những mẫu MPV thuần điện như VinFast Limo Green hay BYD M6 xuất hiện.

Kia Carnival hybrid giảm 100 triệu đồng

Kia Carnival bản hybrid tiếp tục xuất hiện trong danh sách xe áp dụng khuyến mại tháng 4 của hãng xe Hàn Quốc với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng. Ngoài ưu đãi giá, khách mua mẫu MPV cũng được hưởng chế độ bảo hành dài hạn lên đến 7 năm cho pin Hybrid.

Như vậy, sau ưu đãi, giá của mẫu MPV này sẽ được giảm về mức 1,519 tỷ đồng .

Theo thông tin từ Kia Việt Nam, Carnival Hybrid đã ghi nhận doanh số lên đến hơn 500 chiếc trong quý đầu năm nay. Đây cũng là mẫu MPV hybrid hạng trung bán chạy nhất thị trường, vượt xa những cái tên như Hyundai Custin hay Toyota Innova.

Mẫu MPV hybrid của Kia tiếp tục được giảm giá đến 100 triệu đồng. Ảnh: Kia.

Kia Carnival Hybrid được trang bị hệ thống Hybrid bao gồm động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo và motor điện, tổng công suất 242 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp (6AT) cùng bộ pin Lithium-ion Polymer dưới sàn, cho mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,95 lít/100 km.

Hyundai Santa Fe Hybrid giảm hơn 200 triệu đồng

Trong tháng 4, mẫu SUV cỡ D của Hyundai được hưởng ưu đãi tiền mặt ở toàn bộ phiên bản. Trong đó, tùy chọn Hybrid được giảm tổng đến 220 triệu đồng sau khi cộng dồn toàn bộ khuyến mại.

Cụ thể, khách hàng được hưởng giảm giá từ Hyundai Thành Công, giảm riêng của đại lý và quy đổi ưu đãi thể Hyundai Bạch Kim. Ngoài ra, khách mua Hyundai Santa Fe Hybrid cũng được gia hạn bảo hành lên 8 năm (hoặc 120.000 km).

Hyundai Santa Fe Hybrid vừa ra mắt tại thị trường Việt vào cuối năm 2025. Xe sở hữu hệ thống hybrid song song, kết hợp giữa máy xăng 1.6L turbo và motor điện 44,2 kW, cho tổng công suất 235 mã lực và mô men xoắn cực đại 367 Nm.

Hyundai Santa Fe Hybrid được bán với giá 1,369 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh: Hyundai.

Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động HTRAC. Điểm cộng của phiên bản này là mức tiêu thụ nhiên liệu tổng hợp, khoảng 6,3 lít/100 km.

Có thể thấy, làn sóng giảm giá sâu cho các dòng xe Hybrid và Mild-Hybrid từ các hãng xe Nhật, Hàn trong tháng 4 là minh chứng cho thấy người tiêu dùng Việt đang đứng trước cơ hội sở hữu xe năng lượng mới với mức giá tốt chưa từng có.