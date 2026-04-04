Loạt ôtô đang được ưu đãi lớn, có xe giảm gần 1 tỷ đồng

Nhiều mẫu xe đang được hãng tung chương trình ưu đãi, giảm giá giúp khách Việt tiết kiệm hàng trăm triệu đồng khi mua xe trong tháng 4.

Sau khi trải qua quý đầu năm tương đối trồi sụt, thị trường xe Việt bước vào quý II với nhiều ưu đãi đến từ các hãng xe, sẵn sàng hỗ trợ tối đa nhu cầu sở hữu ôtô của khách hàng.

Nhiều mẫu xe của các thương hiệu khác nhau đang được áp dụng ưu đãi lớn, có thể giúp khách Việt tiết kiệm tối đa gần tỷ đồng so với trước.

Ford Mustang Mach-E giảm giá 900 triệu đồng

Ford Việt Nam thông báo áp dụng giá bán mới 1,699 tỷ đồng cho SUV thuần điện Ford Mustang Mach-E từ đầu tháng 4. So với mức giá niêm yết 2,599 tỷ đồng tại thời điểm ra mắt cách đây hơn nửa năm, mẫu SUV điện của Ford đã giảm giá 900 triệu đồng.

Bên cạnh giảm giá bán, Ford còn triển khai ưu đãi 5 năm miễn phí sạc cho khách hàng mua Mustang Mach-E từ tháng 4 năm nay. Dịch vụ sạc khẩn cấp di động cũng được Ford áp dụng cho chủ sở hữu Mustang Mach-E đang sử dụng xe tại Hà Nội và TP.HCM.

Ford Mustang Mach-E được giảm giá niêm yết, hiện ở mức gần 1,7 tỷ đồng . Ảnh: Phúc Hậu.

Ford đồng thời cung cấp dịch vụ nhận và giao xe tận nơi dành cho chủ sở hữu Mach-E để hỗ trợ nhu cầu sạc pin khi cần thiết. Hãng cũng thông báo hợp tác VETC để kết nối mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc.

Người dùng Mustang Mach-E cũng có thể chọn giải pháp nạp năng lượng tại nhà thông qua bộ sạc treo tường tại nhà, bộ sạc di động, hoặc sạc nhanh tại các đại lý Ford. Khách hàng cũng có thể tiếp cận mạng lưới hơn 350 trạm sạc công cộng từ các đối tác thứ ba, mở rộng phạm vi di chuyển trên toàn quốc.

Năm ngoái, Ford Mustang Mach-E góp mặt trong danh sách ôtô bán chậm nhất thị trường với 22 xe đến tay khách Việt. Sau 2 tháng đầu năm 2026, SUV điện của Ford cũng chỉ bán thêm được một xe, nâng tổng doanh số lũy kế từ khi ra mắt lên thành 23 xe.

Subaru Forester tặng tối đa 308 triệu đồng

Đang là tháng 4 của năm 2026 nhưng Subaru vẫn tiếp tục ưu đãi lớn cho số xe Forester mang số VIN 2024 còn sót lại. Các xe này là bản nhập khẩu Thái Lan, trong khi Subaru Forester thế hệ mới vừa ra mắt cuối năm ngoái là xe nhập khẩu Nhật Bản.

Gói quà tặng với giá trị 308 triệu đồng dành cho Subaru Forester phiên bản 2.0i-S EyeSight, bao gồm 100% lệ phí trước bạ, 100% phí đăng ký xe, gói bảo hiểm vật chất 5 năm, bảo dưỡng miễn phí 5 năm, bảo hành không giới hạn số km trong 5 năm.

Khách hàng chọn mua Subaru Forester bản cũ vẫn có ưu đãi cả trăm triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Với phiên bản 2.0i-L EyeSight, gói quà tặng trị giá 278 triệu đồng được áp dụng, tuy nhiên không quy đổi thành tiền mặt. Khách hàng chọn mua Subaru Forester phiên bản này vẫn được hưởng ưu đãi tiền mặt riêng, giúp giá bán của xe từ 1,099 tỷ đồng giảm về còn 869 triệu đồng.

Nhìn chung, chương trình ưu đãi mà Subaru dành cho Forester đời cũ không nhằm mục đích nào khác ngoài "dọn kho", bởi thế hệ mới của xe đã ra mắt với 2 phiên bản, giá bán lần lượt 1,099 tỷ đồng và 1,199 tỷ đồng .

Mẫu SUV cỡ C thương hiệu Nhật Bản được khá nhiều người dùng đánh giá tích cực. Tuy nhiên, giá niêm yết ở các thế hệ Forester luôn ở mức cao hơn mặt bằng chung đã là trở ngại không nhỏ trong nỗ lực chinh phục khách Việt.

Với khách hàng không quá quan trọng về đời xe, Subaru Forester mang số VIN 2024 với các khoản ưu đãi cả trăm triệu đồng sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ôtô du lịch Hyundai ưu đãi tối đa 220 triệu đồng

Ôtô thương hiệu Hàn Quốc, đặc biệt là Hyundai, đang cho thấy tín hiệu phục hồi về doanh số trong giai đoạn đầu năm. Ở 2 kỳ báo cáo gần nhất, Hyundai luôn đóng góp ít nhất một cái tên trong danh sách xe xăng sở hữu doanh số cao nhất toàn thị trường.

Trong tháng 4, Hyundai Thành Công thông báo áp dụng chương trình ưu đãi tháng 4 cho nhiều dòng xe tại Việt Nam, giá trị khuyến mại cao nhất 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe và Hyundai Palisade nhận ưu đãi lớn trong tháng 4. Ảnh: TC Motor.

Hyundai Santa Fe là dòng xe nhận mức ưu đãi cao nhất đợt này của Hyundai. Tổng giá trị khuyến mại tối đa 220 triệu đồng ở mẫu SUV cỡ D bao gồm giảm giá trực tiếp, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim cộng với giá trị của gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

"Đàn anh" Hyundai Palisade là mẫu xe Hyundai hưởng ưu đãi cao thứ nhì đợt này. Mức khuyến mại tối đa 200 triệu đồng mà Hyundai Thành Công dành cho mẫu SUV cỡ E bao gồm giảm giá trực tiếp và quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Hyundai Stargazer vừa ra mắt bản nâng cấp cũng được áp dụng ưu đãi cao nhất 107 triệu đồng. Các mẫu xe còn lại bao gồm Hyundai Grand i10, Hyundai Accent, Hyundai Creta, Hyundai Tucson nhận ưu đãi 50-69 triệu đồng tùy dòng xe.

Hyundai Stargazer vừa ra mắt bản nâng cấp cũng có ưu đãi tối đa hơn 100 triệu đồng. Ảnh: TC Motor.

Từ đầu năm, khách Việt đã mua tổng cộng 7.112 ôtô du lịch thương hiệu Hyundai. Cái tên bán chạy nhất của hãng tạm thời là Hyundai Creta với 1.867 xe, Hyundai Tucson đứng ngay sau với 1.775 xe đã đến tay khách Việt.

Kia Carnival Hybrid ưu đãi hơn 100 triệu đồng

Trên website chính thức, Kia Việt Nam cho biết phiên bản hybrid của Kia Carnival đang được áp dụng ưu đãi hơn 100 triệu đồng trong tháng 4. Khách hàng mua xe còn được bảo hành 7 năm cho pin hybrid.

Kia Carnival Hybrid sở hữu doanh số hơn 500 xe tại Việt Nam trong quý đầu năm. Ảnh: Thaco.

Giá bán Kia Carnival Hybrid hiện lần lượt 1,539 tỷ đồng và 1,719 tỷ đồng . Như vậy ở phiên bản cao cấp nhất, khách hàng có thể sở hữu Kia Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S với giá xấp xỉ 1,619 tỷ đồng .

Cũng trong thông tin khuyến mại, Kia lần đầu công bố doanh số phiên bản hybrid của Kia Carnival tại Việt Nam. Sau 3 tháng đầu năm 2026, thương hiệu ôtô Hàn Quốc đã bán được hơn 500 xe Kia Carnival Hybrid cho khách hàng Việt.