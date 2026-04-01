Chiêu khuyến mại lạ của các hãng xe - tặng tiền xăng cho khách

Các hãng xe tại Việt Nam tung chiêu khuyến mại lạ, tặng tiền xăng cho khách mua xe, giữa lúc giá nhiên liệu đang có ít nhiều biến động.

Giá xăng tại Việt Nam đến lúc này đã hạ nhiệt sau nhiều đợt điều chỉnh tăng-giảm liên tục trong thời gian ngắn. Dù vậy, chi phí sử dụng vẫn là một trong những khoản tiền mà người dùng ôtô động cơ đốt trong tại Việt Nam quan tâm khá lớn.

Trước sức ép từ chi phí nhiên liệu, nhiều hãng xe tại Việt Nam đang tung "chiêu" khuyến mại lạ - tặng tiền xăng cho khách mua xe.

Omoda tặng 8 năm đổ xăng miễn phí

Trong buổi lễ ra mắt Omoda C5 SHS-H tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Omoda thuộc tập đoàn Chery thông báo chương trình khuyến mại dưới hình thức tặng tiền xăng cho khách trong vòng 8 năm sử dụng.

Cụ thể, những khách hàng đầu tiên đặt cọc Omoda C5 SHS-H sẽ nhận ưu đãi 8 năm đổ xăng miễn phí, tương đương giá trị khuyến mại tối đa 80 triệu đồng và trừ thẳng vào giá xe.

Omoda tặng 8 năm đổ xăng miễn phí, trừ thẳng vào giá bán Omoda C5 Hybrid. Ảnh: Đan Thanh.

Chương trình này chỉ dành cho 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc C5 SHS-H Premium đến hết 30/4, đưa giá xe từ 669 triệu đồng về mức 599 triệu đồng.

Với phiên bản C5 SHS-H Flagship, chương trình cũng kéo dài tới hết ngày 30/4 nhưng không giới hạn số lượng khách đặt cọc. Ưu đãi này đưa giá bán Omoda C5 SHS-H Flagship từ 749 triệu đồng giảm về 669 triệu đồng.

Chương trình tặng xăng này dường như chỉ mang tính hình thức, chủ yếu nghiêng về mục đích khuyến mại giảm giá bán cho Omoda C5 SHS-H ở thời điểm ra mắt, thay vì thực sự "tặng tiền xăng" cho khách hàng.

Cụ thể, khoản ưu đãi đổ xăng miễn phí trong 8 năm theo quy đổi sẽ có giá trị tối đa 80 triệu đồng, tương đương 10 triệu đồng mỗi năm, hay hơn 833.000 đồng/tháng. Khoản tiền này tương đương 34,25 lít xăng, nghĩa là thậm chí còn không thể đổ đầy cho các mẫu xe cỡ A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Còn nếu tính trung bình theo tuần, khoản ưu đãi tối đa 80 triệu đồng cho 8 năm tương đương hơn 192.000 đồng/tuần. Đối chiếu với giá xăng RON 95 hiện tại, số này cho phép người dùng đổ khoảng 7,9 lít xăng mỗi tuần.

Số tiền xăng được tặng nếu quy đổi theo từng tháng, từng tuần thực tế không quá lớn. Ảnh: Đan Thanh.

Đặt vào chính trường hợp mẫu xe được ưu đãi Omoda C5 SHS-H, hãng cho biết hệ truyền động Super Hybrid gồm động cơ 1.5L Turbo hiệu suất cao, hộp số Super Hybrid DHT và công nghệ Super Hybrid tối ưu tiêu hao nhiên liệu ở mức khoảng 4,9 lít/100 km.

Như vậy, ưu đãi mà Omoda Việt Nam dành cho C5 hybrid về lý thuyết có thể giúp chủ sở hữu mẫu xe này sử dụng xe "không mất tiền" trên hành trình hơn 161 km mỗi tuần, trong liên tục 8 năm. Con số này theo quy đổi là khoảng 23 km/ngày - không thực sự ấn tượng với một người dùng ôtô phổ thông tại Việt Nam.

Không thiếu hãng tặng tiền xăng cho khách

Trước Omoda, thị trường Việt cũng có các hãng xe miễn phí tiền xăng cho khách, hoặc thực hiện ưu đãi thông qua quà tặng là phiếu nhiên liệu giá trị từ vài triệu đến hơn 20 triệu đồng.

Gần đây, Volkswagen thông báo với khách hàng mua các dòng xe Volkswagen Viloran, Teramont X, Touareg, Teramont President, Golf Plus và Tiguan trong tháng 3 sẽ được miễn phí xăng trong một năm sử dụng. Thương hiệu ôtô Đức hiện sở hữu danh mục gồm nhiều mẫu SUV, MPV và cả hatchback, xe hiệu năng cao.

Volkswagen cũng tặng một năm đổ xăng miễn phí, tuy nhiên không rõ giá trị và chính sách cụ thể. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Hãng xe Đức không nêu rõ giá trị cụ thể hay chính sách của gói miễn phí xăng trong một năm sử dụng. Dù vậy, chương trình này được cho là sẽ giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí sử dụng khi sở hữu xe Volkswagen.

Mitsubishi cũng là thương hiệu ôtô quen thuộc thường xuyên tặng tiền xăng cho khách dưới dạng phiếu nhiên liệu, như một phần các chương trình khuyến mại định kỳ.

Trong tháng 3, chương trình này tiếp tục được hãng cho triển khai, với giá trị phiếu nhiên liệu từ 8 triệu đến 21 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản.

Chẳng hạn, cả Xpander AT Premium và Xpander Cross bản nâng cấp đều đang được tặng phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng.

Mitsubishi thường xuyên tặng phiếu nhiên liệu cho khách mua xe. Ảnh: Mitsubishi.

Các phiên bản GLX và Ultimate một tone màu của Mitsubishi Xforce được tặng kèm phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng. Phiên bản Premium của mẫu SUV cỡ B nhận phiếu nhiên liệu 21 triệu đồng, còn phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng được dành cho bản Ultimate 2 tone màu.

Hai phiên bản MT và CVT Premium của Mitsubishi Attrage cùng nhận quà tặng là phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng.

Khách hàng chọn mua bán tải Triton được tặng phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng ở các phiên bản 2WD AT GLX và 2WD AT Premium.

Riêng phiên bản 4WD AT Athlete đời 2025 nhận quà tặng là phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng, cộng thêm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tổng giá trị quy đổi khoảng 76 triệu đồng.