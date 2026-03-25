Tiết kiệm tiền đổ xăng như thế nào ở thời điểm giá nhiên liệu tăng?

Ở thời điểm chi phí nạp nhiên liệu tăng, chủ xe có thể làm gì để tiết kiệm khoảng tiền đổ xăng dầu?

Giá xăng trung bình tại Mỹ đang dao động quanh mức 4 USD /gallon, tăng khoảng 35% so với tháng trước. Sự tăng giá đột ngột này đang khiến người lái ôtô ráo riết tìm cách tiết kiệm chi phí. Theo Carscoops, một vài thay đổi nhỏ trong thói quen và việc tận dụng các ưu đãi bị lãng quên có thể giúp chủ xe giữ lại một khoản tiền đáng kể.

Một trong những cách đơn giản nhất là kiểm tra áp suất lốp. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, việc lốp xe non hơi có thể làm giảm hiệu suất nhiên liệu từ 2% đến 10%.

"Chỉ cần bơm lốp đúng áp suất quy định, bạn đã có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ mỗi năm" các chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge đã chia sẻ sau khi thử nghiệm trên một chiếc Toyota Corolla.

Ngoài ra, việc dọn dẹp các vật dụng không cần thiết để giảm trọng lượng ôtô và thay đổi cách lái xe như tăng tốc chậm, hạn chế phóng nhanh cũng giúp cải thiện đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, người dùng có thể tận dụng các chương trình giảm giá từ các "ông lớn" bán lẻ. Tại Mỹ, người dùng có thể được giảm giá xăng thông qua các chương trình từ Amazon Prime, Walmart hay hệ thống tích điểm Kroger Plus. Nhờ đó, số tiền tiết kiệm có thể lên đến 70 USD /năm cho chi phí đổ xăng dầu.

Trong khi đó tại Việt Nam, một số ứng dụng như ví điện tử hay nền tảng thương mại điện tử cũng tung các voucher đổi thưởng, liên kết với công ty xăng dầu nhằm hỗ trợ người mua trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Tùy vào điều kiện mỗi nền tảng, người mua có thể tiết kiệm khoảng 20.000 đồng chi phí đổ xăng.