Geely EX5 PHEV ra mắt - một lần đổ xăng chạy hơn 1.800 km

Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.740 x 1.905 x 1.685 mm, trục cơ sở đạt 2.755 mm. So về kích thước, mẫu SUV này nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ chạy xăng Honda CR-V hay Ford Territory về trục cơ sở.

Nhìn từ đầu xe có thể thấy EX5 PHEV có thiết kế khá tương đồng bản thuần điện từng được mở bán vào năm ngoái. Khu vực mặt ca lăng nổi bật với dải LED mảnh chạy ngang, kết hợp cụm đèn chiếu sáng đặt thấp.

Bên trong khoang lái, EX5 PHEV sở hữu thiết kế sang trọng với gam màu nâu-xám. Điểm nổi bật của EX5 PHEV là màn hình 15,4 inch đi cùng chip Dragon Eagle-1.

Phía sau vô lăng có thêm một màn HUD 13,8 inch. Không gian cabin của EX5 PHEV hướng đến nhóm khách hàng gia đình với các trang bị như chỉnh ghế điện, sưởi ghế, hệ thống âm thanh 16 loa Flyme Sound...

Xe cũng được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama trải dài, mang đến cảm giác thoáng hơn cho người ngồi hàng 2.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên EX5 EM-i nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Theo thông tin được công bố, xe trang bị động cơ xăng 1.5L công suất khoảng 110 mã lực, kết hợp cùng mô tơ điện, cho tổng công suất toàn hệ thống đạt 215 mã lực.

Bộ pin dưới sàn xe cho phép chiếc SUV di chuyển thuần điện đến hơn 228 km, tổng phạm vi hoạt động vào khoảng 1.823 km khi được nạp đầy nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 3,02 lít/100 km.

Geely EX5 PHEV được bán với 3 phiên bản gồm Pro, Max và Ultra, giá lần lượt là 789 triệu, 909 triệu và 969 triệu đồng.

