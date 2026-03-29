Quốc gia này không cho xe chạy quá nhanh để tiết kiệm xăng

Pakistan vừa thực hiện giảm giới hạn tốc độ tối đa, trong đó ôtô con và xe tải nhẹ chỉ được chạy trên cao tốc nhanh nhất 100 km/h, thay vì 120 km/h như trước đây.

Theo The Nation, Cảnh sát Quốc lộ và đường cao tốc Quốc gia Pakistan vừa thực thi lệnh giảm mức giới hạn tốc độ tối đa trên mạng lưới quốc lộ, đường cao tốc tại nước này. Đây là một phần trong các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu và sử dụng năng lượng hiệu quả do Chính phủ Pakistan ban hành.

Việc giảm giới hạn tốc độ tối đa, không cho phép xe chạy quá nhanh được thực hiện tại Pakistan theo chỉ thị của Thủ tướng Shehbaz Sharif. Động thái này nhắm mục tiêu thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và hạn chế tiêu thụ nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng cao.

Theo quy định mới nhất, ôtô con và phương tiện giao thông vận tải hạng nhẹ giờ đây chỉ được phép chạy tối đa 100 km/h trên cao tốc, thay vì 120 km/h như trước đây. Xe bus và xe tải nặng bị giới hạn ở 90 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép trước đây là 110 km/h.

Trên các tuyến quốc lộ, giới hạn tốc độ tối đa dành cho ôtô và xe tải nhẹ cũng giảm từ 100 km/h xuống còn 80 km/h. Ở nhóm xe bus và xe tải nặng, tốc độ cao nhất được phép lưu thông hiện là 65 km/h, giảm từ mức 80 km/h trước đây.

Chính quyền Pakistan giảm tốc độ tối đa của ôtô trước bối cảnh xăng dầu tăng giá mạnh. Ảnh: Dawn.

Các quy định về tốc độ giới hạn tối đa như trên đã có hiệu lực tại Pakistan từ ngày 26/3. Chính quyền quốc gia Nam Á cũng phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo bảo việc tuân thủ quy định mới về giới hạn tốc độ dành cho ôtô.

Giới quan chức Pakistan cho biết sáng kiến này nhằm mục đích giảm tiêu thụ nhiên liệu, cải thiện an toàn giao thông và hỗ trợ các mục tiêu tiết kiệm năng lượng rộng lớn hơn.

Theo The Nation, tốc độ thấp hơn có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng nhiên liệu là điều đã được các chuyên gia đề cập.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết việc tài xế giảm tốc độ xe đi 10 km/h trên cao tốc có thể giảm lượng tiêu thụ dầu đến 6%. Nguyên nhân nằm ở việc tốc độ cao hơn có thể gia tăng sức cản không khí, từ đó tăng tiêu thụ nhiên liệu.

Giá xăng tại Pakistan đã tăng lên mức khoảng 321,17 PKR/lít (tương đương 1,15 USD /lít). Theo tính toán của chính quyền Thủ tướng Shehbaz Sharif, với việc giảm tốc độ tối đa trên cao tốc từ 120 km/h xuống còn 100 km/h, quốc gia Nam Á này có thể tiết kiệm hàng triệu USD tiền nhập khẩu nhiên liệu mỗi tháng.