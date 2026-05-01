Gặp sự cố trên cao tốc, xử lý sao để khỏi bị phạt cả chục triệu đồng

Khi gặp phải sự cố kỹ thuật không mong muốn trên cao tốc, tài xế cần chú ý xử lý sao cho vừa an toàn, vừa tránh được các khoản phạt theo quy định pháp luật.

Bất chấp tài xế có chuẩn bị kỹ lưỡng và điều khiển xe an toàn đến đâu, những sự cố khi cầm lái là khó có thể tránh khỏi.

Trong trường hợp không may gặp sự cố kỹ thuật trên cao tốc khi đi chơi Lễ, dưới đây là vài lưu ý cho tài xế để vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh các khoản phạt có thể lên đến cả chục triệu đồng.

Phát tín hiệu cảnh báo

Khi ôtô gặp sự cố trên đường, tài xế cần nỗ lực hết mức có thể để đưa phương tiện vào làn ngoài cùng bên phải. Với phần lớn đường cao tốc tại Việt Nam, làn ngoài cùng bên phải thường là làn dừng khẩn cấp, nơi ôtô gặp sự cố kỹ thuật có thể dừng đỗ tạm thời.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024) có quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi dừng xe, đỗ xe trên đường phải có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe.

Bật đèn xi-nhan khi cho xe di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Như vậy, trong trường hợp ôtô gặp sự cố kỹ thuật cần đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc làn ngoài cùng bên phải, tài xế cần mở đèn xi-nhan hoặc đèn cảnh báo (đèn hazard) trong quá trình chuyển làn để cảnh báo cho các phương tiện phía sau.

Việc này vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp người điều khiển phương tiện tránh được khả năng bị phạt 400.000-600.000 đồng do lỗi ra, vào vị trí dừng, đỗ xe mà không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết. Đây là nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 168.

Đặt cảnh báo đúng khoảng cách

Luật Giao thông 2024 quy định trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, người điều khiển phương tiện phải có báo hiệu bằng đèn hazard, hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết.

Chi tiết hơn, điểm 2 Điều 25 Luật Giao thông 2024 nhấn mạnh ôtô gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác khi đang di chuyển trên đường cao tốc buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được phép dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy, bắt buộc phải có báo hiệu bằng đèn hazard.

Bật đèn cảnh báo (đèn hazard) khi cho xe dừng, đỗ trên làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, tài xế phải có báo hiệu bằng đèn hazard, đồng thời đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét.

Khi này, tài xế cũng cần nhanh chóng báo cho cơ quan CSGT thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Theo nội dung điểm c khoản 7 Điều 6 của Nghị định 168, hành vi không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi dừng, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc sẽ bị phạt 12-14 triệu đồng.

Khoảng cách tối thiểu đặt biển cảnh báo khi dừng, đỗ xe trên cao tốc là 150 mét từ đuôi xe. Ảnh minh họa: Cục CSGT.

Mức phạt này cũng dành cho hành vi dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Người điều khiển ôtô dừng, đỗ xe trên làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc mà không có báo hiệu bằng đèn hazard cũng bị phạt 12-14 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm nói trên còn khiến tài xế ôtô bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đảm bảo an toàn cho bản thân

Khi ôtô gặp sự cố bất khả kháng phải dừng trên cao tốc, tài xế và hành khách đi cùng cần lưu ý tuyệt đối không đứng phía sau xe, hoặc ở khu vực đầu xe để kiểm tra hư hỏng.

Sau khi đã đặt các cảnh báo an toàn đúng quy định, tất cả người trên xe - bao gồm tài xế và hành khách - cần lập tức di chuyển ra ngoài khu vực đường cao tốc hoặc bất kỳ vị trí an toàn nào.

Khi ôtô gặp sự cố vào ban đêm, việc sử dụng đèn báo nhấp nháy màu vàng cùng với các thiết bị phát sáng cầm tay, biển phản quang cỡ lớn nên được ưu tiên để đảm bảo xe đi sau có thể nhận diện từ khoảng cách xa.