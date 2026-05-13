Cục CSGT giải thích về lỗi kép phạt 21,5 triệu đồng tại Thanh Hóa

Một số người cho rằng CSGT báo lỗi sai với ôtô vi phạm quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường trong một tình huống cụ thể, Cục CSGT đã lên tiếng giải thích.

Liên quan đến cuộc tranh luận về khả năng lực lượng CSGT "báo lỗi sai" với hành vi điều khiển ôtô vi phạm quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, fanpage chính thức của Cục CSGT - Bộ Công an đã có những lý giải sau khi nghiên cứu các hình ảnh và clip do hệ thống giám sát ghi nhận.

Cụ thể, hình ảnh thu được từ camera giám sát cho thấy ôtô mang biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa đã có hành vi vi phạm vào khoảng 10h50 ngày 3/4/2026.

Qua phân tích hình ảnh, Cục CSGT nhận thấy vào 11h50'12'', xe này đến trước vạch dừng thì đèn tín hiệu giao thông chuyển vàng. Tuy nhiên, xe không dừng lại mà đi qua vạch dừng xe, đồng thời tiến hành quay đầu xe.

Cục CSGT kết luận ôtô biển số tỉnh Thanh Hóa nói trên đã vi phạm điểm b, điểm c Điều 11 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo Nghị định 168/2024, người lái xe bị phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cũng trong đoạn clip nói trên, Cục CSGT xác định ôtô còn có hành vi quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 11h50'15'' đến 11h50'21'', xe thực hiện quay đầu tại phần đường dành cho người đi bộ - được giới hạn bằng vạch kẻ đường 7.3 như trong quy định tại Quy chuẩn 41:2024.

Hành vi này khiến tài xế chịu khoản phạt hành chính 2-3 triệu đồng, nâng tổng mức phạt (nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ) lên thành 21,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết thêm trong nội dung khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời.

Như vậy, Cục CSGT kết luận trên phần đường dành cho người đi bộ (kể cả khi có hoặc không có người đi bộ qua đường), hành vi quay đầu phương tiện tại đây bị tuyệt đối nghiêm cấm.