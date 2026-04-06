Xe máy đi tốc độ thế nào cho đúng luật tại TP.HCM?

Để đi đúng quy định vận tốc tại TP.HCM, tránh trường hợp bị phạt bởi lỗi quá tốc độ, người lái xe máy cần hiểu rõ các tuyến đường và giới hạn vận tốc kèm theo.

Theo thống kê từ Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố hiện có khoảng 10 triệu phương tiện tham gia lưu thông, trong đó, có đến 9 triệu xe máy.

Để giao thông trở nên thông suốt hơn, các tuyến đường đều được lắp đặt các biển chỉ dẫn về tốc độ tối thiểu, tối đa. Tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn thường vi phạm vận tốc do chưa hiểu rõ mức quy định tốc độ tại các đoạn đường.

Đây cũng là lỗi giao thông thường được ghi nhận bởi camera AI trong thời gian gần đây.

Xe nào phải chạy dưới 40 km/h?

Thực tế tất cả xe máy tại TP.HCM đều được chạy trên 40 km/h.

Với các mẫu xe máy xăng dưới 50 phân khối, xe máy điện cho học sinh, mức vận tốc giới hạn dưới 40 km/h.

Điều này đồng nghĩa với việc người lái các mẫu xe máy điện cho học sinh như Honda ICON e:, VinFast Evo Lite, Feliz Lite hay Evo Grand Lite phải điều khiển xe dưới 40 km/h khi di chuyển trong phố. Các mẫu xe xăng phải di chuyển ở mức vận tốc giới hạn này có thể kể đến như SYM Priti 50 cc, Shark EFI...

Xe máy điện học sinh phải di chuyển dưới 40 km/h trong nội thành. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài ra, ở một số đoạn đặc biệt như hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), vận tốc tối đa với làn xe máy là 40 km/h. Những đoạn đường này sẽ đi kèm biển báo tốc độ.

Phần lớn nội đô giới hạn tối đa 50 km/h

Đa phần tuyến đường tại TP.HCM nằm trong khu dân cư đều cho phép chạy với vận tốc tối đa 50 km/h. Đây là các tuyến đường 2 chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới.

Đây là tốc độ giới hạn tiêu chuẩn, người lái xe cần lưu ý không vượt qua tốc độ này trên hầu hết đường phố tại TP.HCM.

Nơi nào được chạy tối đa 60 km/h?

Với các tuyến đường đôi trong TP.HCM, đường một chiều có từ 2 làn xe trở lên, xe máy sẽ được di chuyển ở vận tốc tối đa 60 km/h. Ví dụ tại các trục đường lớn như Trần Não, Mai Chí Thọ hay Nguyễn Hữu Cảnh.

Tuy nhiên với một số tuyến đường đặc biệt, với mật độ giao thông cao, dù có 2 làn xe vẫn được cắm biển quy định vận tốc giới hạn 50 km/h.

Đường Nguyễn Văn Linh giới hạn vận tốc xe máy ở mức 50 km/h. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ví dụ ở đường Nguyễn Văn Linh hay gần đây là đường Lê Quang Đạo (trục cầu An Hạ - An Sương, Hóc Môn - quận 12 cũ) hay Phan Văn Khải (tỉnh Tây Ninh - cầu An Hạ, huyện Củ Chi cũ).

Nơi nào chạy tối đa 70 km/h?

Thông thường, khi ra khỏi khu vực nội thành, xe máy sẽ được chạy với vận tốc tối đa 60-70 km/h. Tại các tuyến đường này thường được giới hạn bởi biển báo R.420 và R.421. Vì vậy để đảm bảo di chuyển đúng quy định, người điều khiển xe máy cần đảm bảo quan sát rõ các biển cảnh báo, di chuyển đúng làn đường.

Biển giới hạn khu dân cư, ra khỏi khu dân cư thường xuất hiện ở ngoại thành.

Việc hiểu rõ giới hạn vận tốc của từng loại xe, tuyến đường sẽ giúp người lái đảm bảo tuân thủ quy định, tránh vi phạm lỗi chạy quá tốc độ.

Theo Nghị định 168, người điều khiển môtô, xe gắn máy mà chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km/h so với quy định sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Khi vượt tốc độ trên 20 km/h, mức phạt hành chính sẽ tăng lên thành 6-8 triệu đồng, kèm thêm trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người lái xe môtô, xe máy đi theo nhóm từ 2 xe chạy quá tốc độ, mức phạt hành chính tăng lên thành 6-8 triệu đồng, cùng mức trừ 10 điểm giấy phép lái xe.