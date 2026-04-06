Thực hư xe mới của VinFast lộ thiết kế

Những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội hé lộ về một mẫu xe điện mới sắp được nâng cấp từ VinFast, liệu đó có phải là chiếc VF 7?

Những hình ảnh vừa rò rỉ trên mạng xã hội được nhiều người cho là thiết kế mới của mẫu SUV VinFast VF 7. Trước đó, mẫu xe này cũng từng được dự đoán sẽ sớm có phiên bản nâng cấp trong năm nay bởi VF 7 đã ra mắt được 3 năm và chưa trải qua lần thay đổi đáng kể nào.

Dựa trên hình ảnh xuất hiện, phần đuôi xe gần như thay đổi toàn bộ so với mẫu VF 7 hiện hành. Khu vực dải đèn hậu được thiết kế to bản, thiết kế đèn cũng thay đổi.

Thiết kế đuôi xe được dự đoán là của VF 7 mới, thay đổi nhiều so với thế hệ hiện tại. Ảnh: S.T.

Cản sau được nhô cao hơn, cặp đèn sương mù đặt chếch về dưới. Có thể thấy những chi tiết cắt xẻ đã biến mất, thay bằng đường vuốt, bo tròn kiểu hiện đại.

Hình ảnh chụp cận đầu xe cũng cho thấy nhiều thay đổi về thiết kế mặt ca lăng. Điểm dễ nhận thấy nhất là cặp đèn chiếu sáng chính nay đã được đặt lên trên gần viền nắp ca pô, nối liền nhau với dải đèn LED trung tâm. Cản trước cũng thay đổi thiết kế.

Theo nhiều người, thiết kế này khiến mẫu SUV mất đi độ "ngầu" vốn có.

Song, hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là thiết kế thực tế của VF 7 mới hay không, bởi theo một số nguồn tin, đây cũng có thể là phiên bản nâng cấp của chiếc VF e34.

Tương tự VF 7, VF e34 cũng chưa từng trải qua đợt nâng cấp nào từ lần ra mắt đầu tiên. Thậm chí nếu so với VF 7, e34 còn xuất hiện sớm hơn, được mở đặt cọc lần đầu tiên vào tháng 10/2021.

Vì vậy, không loại trừ khả năng ở lần nâng cấp này, VinFast sẽ mang thiết kế mới áp dụng lên mẫu SUV đầu tay.

Dù là VF 7 facelift hay một phiên bản "thay máu" toàn diện cho VF e34, động thái làm mới sản phẩm của VinFast là bước đi đủ để duy trì sức nóng trước làn sóng SUV ngoại nhập đang đổ bộ. Và câu trả lời chính xác nhất có lẽ sẽ sớm được hé lộ khi VinFast chính thức xác nhận về "ẩn số" đầy thú vị này trong thời gian tới.