Trung Quốc 'đánh chiếm' thành công thị trường ôtô Australia

Theo Car News China, Trung Quốc vừa chính thức vượt qua Nhật Bản, lần đầu tiên trở thành quốc gia cung cấp xe nhập khẩu lớn nhất thị trường ôtô Australia.

Dữ liệu từ Liên đoàn Công nghiệp ôtô liên bang Autralia (FCAI) được hãng tin Caixin trích dẫn cho thấy trong tháng 2, khách hàng Australia đã mua 22.300 xe nhập khẩu từ Trung Quốc, tương đương khoảng 25% thị phần.

Nhờ đó, Trung Quốc trở thành quốc gia cung cấp ôtô nhập khẩu nhiều nhất cho thị trường Australia, vượt qua Nhật Bản (21.600 xe trong cùng kỳ) và Thái Lan (19.400 xe).

Chuyên trang Car News China nhận định đây là bước ngoặt quan trọng, chấm dứt giai đoạn thống trị thị trường ôtô nhập khẩu tại Australia mà Nhật Bản đã nắm giữ từ năm 1998.

Màn “đổi ngôi” này phản ánh xu hướng mua sắm tại xứ sở chuột túi đang chuyển dịch nhanh chóng sang ôtô điện và các lựa chọn tiết kiệm hơn - vốn đang được các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cung cấp.

Sự trỗi dậy của ôtô nhập khẩu Trung Quốc được nhận định phần lớn nhờ vào độ phổ biến ngày càng gia tăng của ôtô thuần điện và xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Ôtô thuần điện và PHEV của Trung Quốc nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng Australia. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

BYD nằm trong số các thương hiệu dẫn đầu mảng này, đã tận dụng thành công cơ hội từ nhu cầu ngày càng tăng mà thị trường Australia dành cho xe điện giá rẻ.

Doanh số BYD đã tăng 160% lên mức 10.200 xe trong 2 tháng đầu năm. Nhà sản xuất ôtô đồng hương Great Wall Motors cũng ghi nhận những thành công nhất định ở phân khúc bán tải và SUV, cho biết doanh số tại Australia đã tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Car News China, thị trường ôtô du lịch tại Australia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào hoạt động nhập khẩu. Quốc gia này hiện thiếu nguồn cung ôtô nội địa từ khi các hãng xe lớn dần rút lui khỏi hoạt động sản xuất tại địa phương.

Việc chính quyền không áp thuế quan với xe nhập khẩu, cộng với sở thích đa dạng của khách hàng Australia với dòng SUV và xe thương mại hạng nhẹ đã biến nước này trở thành một thị trường then chốt dành cho các hãng xe toàn cầu, đang đặt mục tiêu mở rộng quy mô thị trường.

Khách hàng Australia cũng cho thấy xu hướng đón nhận xe Trung Quốc một cách dễ dàng, chủ yếu nhờ giá bán cạnh tranh, loạt công nghệ tiên tiến cộng hưởng cùng làn sóng chuyển đổi điện hóa giao thông.

Bán tải là một trong những phân khúc chứng kiến sự thành công của ôtô Trung Quốc tại thị trường Australia. Ảnh: GWM.

Từ năm 2020, đã có thêm 9 thương hiệu ôtô Trung Quốc mới tham gia thị trường Australia, nâng tổng số đại diện của ngành công nghiệp ôtô quốc gia tỷ dân lên hơn 12 cái tên. Các hãng xe Trung Quốc đang trở thành một phần không thể thiếu của thị trường Australia, với một vài cái tên thống trị tiêu biểu như MG, BYD, Great Wall Motors và Chery.

Riêng ở mảng xe điện, Australia đã ghi nhận doanh số 103.000 xe trong năm vừa rồi, trong đó ôtô sản xuất tại Trung Quốc chiếm tỷ trọng đáng kể.

Giới phân tích dự báo ôtô Trung Quốc có thể chiếm lĩnh hơn 40% thị phần xe mới tại Australia vào năm 2030, nếu các hãng này có thể tiếp tục chiến lược định giá cạnh tranh và duy trì hàm lượng công nghệ hiện đại cao trên ôtô bán ra.