Sẽ thế nào nếu giá xăng về 0 đồng?

Nếu giá xăng được miễn phí toàn bộ, đâu là chiếc xe bạn muốn cầm lái mỗi ngày?

Giá xăng dầu đang thay đổi từng ngày do áp lực từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Ở Mỹ, theo dữ liệu từ AAA, giá xăng trung bình đã chạm mốc 4,110 USD /gallon. Thậm chí tại California, giá dầu diesel đã áp sát ngưỡng 8 USD /gallon.

Khi chi phí nhiên liệu tăng vọt, logic thường lấn át đam mê. Những chiếc xe cơ bắp V10, V8 khát xăng nhanh chóng bị thay thế bởi những mẫu Hybrid tiết kiệm hay xe điện thực dụng. Những thông số về mức tiêu thụ nhiên liệu, phạm vi hoạt động hay mạng lưới trạm sạc trở thành ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định mua ôtô.

Giá xăng dầu tại Mỹ thay đổi theo từng Bang, có nơi lên mức 8 USD /gallon. Ảnh: AAA.

Nhưng nếu tưởng tượng một thế giới nơi nhiên liệu hoàn toàn miễn phí, không giới hạn, không hóa đơn, không mặc cảm tội lỗi.

Nếu rào cản tài chính lớn nhất bị xóa bỏ, chiếc ôtô người dân mong muốn cầm lái mỗi ngày sẽ là gì?

Là người yêu thích tốc độ, họ có thể chọn một chiếc Hennessey Ford F-150 Raptor R với sức mạnh 1.043 mã lực, một chiếc Dodge Charger đời cũ với khối động cơ 7.2L thuần chất cơ bắp Mỹ, hay một chiếc Ford Mustang Shelby.

Bởi khi xăng miễn phí, tiếng gầm của động cơ và sức mạnh cơ bắp thuần túy trở thành thứ âm nhạc xa xỉ mà người lái có thể thưởng thức mỗi ngày.

Khi xăng dầu về 0 đồng, những chiếc xe cơ bắp kiểu Mỹ như Dodge Challenger sẽ lại được yêu thích. Ảnh: S.T.

Những chiếc xe điện thầm lặng, hybrid êm ái dường như ngay lập tức nhạt nhòa trong danh sách lựa chọn vàng của người yêu động cơ.

Ngược lại, không phải ai cũng sẽ chọn những "cỗ máy ngốn xăng". Có những người vẫn sẽ tìm đến những tuyệt tác kỹ thuật như VW XL1, mẫu xe siêu tiết kiệm nhưng đầy phong cách.

Cuộc thí nghiệm giả tưởng này từ Carscoops đã bóc tách lớp vỏ bọc của sự thỏa hiệp để nhìn thấy khao khát thực sự bên trong mỗi người yêu xe.

Khi xăng không còn là gánh nặng, ôtô không còn là một công cụ di chuyển đơn thuần mà trở thành một tuyên ngôn về cá tính và sở thích cá nhân.