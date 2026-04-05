Tất cả tài xế Uber tại Mỹ có thể nhận 4.000 USD để đổi sang xe điện

Nền tảng gọi xe Uber thông báo mở rộng phạm vi gói hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện ra toàn lãnh thổ Mỹ, thay vì chỉ giới hạn ở một vài khu vực như trước đây.

Theo InsideEVs, tài xế Uber trên khắp nước Mỹ hiện có thể nhận khoản hỗ trợ trị giá 4.000 USD từ nền tảng gọi xe dịch vụ Uber chuyển từ xe xăng đổi sang xe điện.

Chương trình này ban đầu chỉ áp dụng giới hạn tại TP New York, các tiểu bang California, Massachusetts và Colorado, nhưng hiện đã được mở rộng cho đối tác Uber tại bất kỳ đâu trên toàn lãnh thổ Mỹ.

Nền tảng này cho biết muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tài xế, giúp họ dễ dàng chuyển đổi sang xe điện. Động thái của Uber diễn ra giữa bối cảnh khoản ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD tại Mỹ đã không còn, giá xăng dầu thì đang tăng vọt.

Khoản hỗ trợ mang tên Go Electric tiếp tục chỉ dành riêng cho các đối tác tài xế Uber hạng Bạch kim và Kim cương - những người chuyển đổi sang xe điện và hoàn thành 100 chuyến xe hợp lệ trước ngày 31/12/2026.

Uber cho biết đối tác tài xế có thể đăng ký nhận khoản hỗ trợ này trên website, các đơn đăng ký sẽ được xử lý từ ngày 16/4 tới đây.

Bên cạnh khoản hỗ trợ 4.000 USD , Uber còn bắt tay với Kia để áp dụng các mức chiết khấu cho đối tác tài xế khi mua ôtô điện mới.

Tài xế Uber có quyền tiếp cận độc quyền mức giảm giá 1.000 USD ở các dòng Kia Niro EV và Kia EV6, hoặc lên đến 1.500 USD khi chọn mua Kia EV9.

Các đối tác tài xế Uber tại Mỹ cũng có thể nhận ưu đãi 1.000 USD khi giao dịch bất kỳ xe điện mới hoặc cũ nào thông qua website mua bán trực tuyến TrueCar.

Đối tác tài xế Uber tại Mỹ cũng có thể nhận ưu đãi 1.500 USD khi mua xe điện Kia EV9. Ảnh: Kia.

Lãnh đạo Uber khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để giảm chi phí, đồng thời làm việc với các đơn vị cung cấp trạm sạc và các thành phố để cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng sạc chất lượng cao.

“Khi sự chuyển dịch này tăng tốc, tài xế sẽ tiết kiệm được nhiều hơn, đồng thời giúp bầu không khí và đô thị sạch hơn”, ông Andrew Cornelia - Giám đốc toàn cầu về Điện hóa và phát triển bền vững của Uber - chia sẻ.

Uber khẳng định đơn vị này hiện là nền tảng cung cấp các chuyến xe không phát thải có quy mô lớn nhất thế giới, với hơn 286.000 xe điện đang hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Con số này được cho sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh khi tài xế Uber đang chuyển sang xe điện với tốc độ nhanh gấp 5 lần người sử dụng ôtô cá nhân, ghi nhận tại Mỹ, Canada và châu Âu.