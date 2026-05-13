Xe xăng bị ôtô điện áp đảo trong danh sách xe bán chạy tại Việt Nam

VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách xe bán chạy nhờ ghi nhận 6.480 xe đến tay khách hàng Việt trong tháng 4. Mẫu MPV thuần điện nhắm đến nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải nhiều khả năng sẽ trở thành "vua doanh số" mới trong năm nay. Giá bán Limo Green hiện ở mức 749 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Không thể dẫn đầu nhưng VinFast VF 3 vẫn là mẫu xe sở hữu sức bán khá tốt. Doanh số 5.273 xe trong tháng 4 là thành tích cao thứ hai thị trường Việt, nhấn mạnh vị thế của VF 3 trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ. Hai phiên bản VF 3 hiện có giá 302-315 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Lượng tiêu thụ 4.732 xe VinFast VF 5 (đã bao gồm biến thể Herio Green) giúp mẫu SUV điện cỡ A lọt top 3 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4. VinFast VF 5 không còn là "con gà đẻ trứng vàng" của thương hiệu Việt nhưng vẫn đang là cái tên bán tốt hàng đầu phân khúc. VinFast VF 5 có giá 529 triệu đồng, còn biến thể Herio Green chạy dịch vụ có giá 479 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
VinFast VF 6 tiếp tục góp mặt trong top bán chạy nhờ sở hữu doanh số 2.704 xe. Thành tích này của mẫu SUV điện cỡ B bỏ xa các đối thủ chạy xăng cùng phân khúc. VinFast VF 6 hiện có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 689 triệu và 745 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Top 5 ôtô bán chạy nhất tháng 4 được hoàn thiện bởi VF MPV 7 - một mẫu xe điện khác của VinFast. Biến thể dành cho gia đình của mẫu MPV thuần điện có thêm nhiều trang bị và tính năng an toàn, hiện có giá 819 triệu đồng và đã ghi nhận 2.526 xe đến tay khách Việt trong tháng vừa rồi. Ảnh: VinFast.
Toyota Veloz Cross là xe xăng bán chạy nhất Việt Nam tháng 4 với 1.503 xe đến tay khách hàng. Tính đa dụng của mẫu MPV thương hiệu Nhật Bản cộng với các ưu đãi được Toyota triển khai thường xuyên có thể là nguyên nhân giúp Toyota Veloz Cross bán khá tốt ở kỳ báo cáo gần nhất. Toyota Veloz Cross có 2 phiên bản, giá lần lượt 638 triệu và 660 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Toyota Yaris Cross cũng góp mặt trong top bán chạy nhất tháng nhờ doanh số 1.344 xe. Mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia khó cạnh tranh sòng phẳng với VinFast VF 6, nhưng vẫn là một trong những mẫu xe xăng được khách Việt ưu tiên cân nhắc. Toyota Yaris Cross bản thuần xăng có giá 650 triệu đồng, còn bản HEV hiện có giá 728 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Mitsubishi Xpander rơi khỏi nhóm đầu xe xăng bán chạy nhất và chỉ góp mặt trong danh sách này với doanh số 1.273 xe - cao thứ 8 toàn thị trường Việt. Đây là một trong những lần hiếm hoi Mitsubishi Xpander chấp nhận xếp sau Toyota Veloz Cross về lượng tiêu thụ. Các phiên bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander hiện có giá 568-699 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.
Trước khi ra mắt bản nâng cấp, Mitsubishi Xforce bán được 1.250 xe cho khách hàng Việt Nam. Sau năm đầu bùng nổ với vị trí bán chạy nhất phân khúc, Mitsubishi Xforce dần hạ nhiệt dù doanh số thường kỳ vẫn duy trì ở mức tương đối tốt. Hiện, Mitsubishi Xforce đang có giá 605-720 triệu đồng cho 3 phiên bản nâng cấp. Ảnh: MMV.
Ở phân khúc SUV cỡ C, Mazda CX-5 tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trước áp lực từ các đối thủ cả xăng lẫn điện. Trong tháng 4, Mazda CX-5 sở hữu doanh số 1.177 xe, nâng tổng lượng xe bán ra từ đầu năm lên thành 5.820 xe. Với việc bổ sung thêm bản giá rẻ, Mazda CX-5 hiện có tổng cộng 8 phiên bản, giá dao động 699-979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
