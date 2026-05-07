Điểm tương đồng giữa thị trường ôtô Việt Nam và Ấn Độ

Dù còn khoảng cách khá xa về tổng doanh số, thị trường ôtô Việt Nam và Ấn Độ vẫn có những điểm tương đồng nhất định.

Khi thị trường ôtô Ấn Độ có bước nhảy ấn tượng về doanh số để leo lên vị trí thứ ba toàn cầu, thị trường xe tại Việt Nam vẫn đang loay hoay trong giai đoạn đầu của sự phát triển.

Dẫu vậy, không khó để chỉ ra những điểm tương đồng giữa 2 thị trường ôtô Việt Nam và Ấn Độ, bao gồm sự thống trị của xe giá rẻ, xu hướng ưa chuộng SUV đô thị hay cuộc đua đang nóng dần lên ở phân khúc ôtô thuần điện.

Ưa chuộng xe nhỏ, giá rẻ

Năm ngoái, Maruti Suzuki Dzire là ôtô bán chạy nhất tại Ấn Độ, doanh số đạt 214.488 xe. Mẫu sedan cỡ B này được lòng khách hàng Ấn Độ nhờ không gian sử dụng tối ưu, tiện nghi cùng giá bán hợp lý ở mức 625.000 INR, tương đương khoảng 6.612 USD .

Trong khi đó, VinFast VF 3 trở thành vua doanh số tại Việt Nam nhờ lượng bàn giao 44.585 xe. Mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ cũng sở hữu yếu tố giá rẻ khi các phiên bản VF 3 hiện có giá lần lượt 302 triệu đồng và 315 triệu đồng.

Nhìn chung, sự đông đúc trong các khu đô thị tại Ấn Độ và Việt Nam là một phần nguyên nhân khiến những mẫu xe cỡ nhỏ được khách hàng ưu ái lựa chọn. Người tiêu dùng cũng có xu hướng tìm kiếm những mẫu ôtô giá rẻ để "nắng không đến mặt, mưa không đến đầu" nhưng cũng đồng thời tiết kiệm và dễ sửa chữa.

Nhìn chung, cả 2 thị trường ôtô Việt Nam và Ấn Độ đều bị chi phối bởi yếu tố giá bán và chi phí vận hành. Đây cũng là những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của các mẫu xe giá cả phải chăng, sở hữu không gian sử dụng phù hợp như xe cỡ A, cỡ B, MPV cỡ nhỏ hay SUV đô thị.

Sự bùng nổ của SUV đô thị

Với đặc thù dễ gặp phải mưa to và xuất hiện các điểm trũng, ngập nước trong đô thị, xe gầm cao hay đặc biệt là SUV đô thị trở nên được ưa chuộng bởi cả khách hàng Ấn Độ lẫn Việt Nam.

Chẳng hạn tại Ấn Độ, xu hướng chuộng SUV đã giúp Mahindra tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua Hyundai và trở thành hãng xe lớn thứ nhì tại quốc gia Nam Á, chỉ xếp sau Maruti Suzuki. Mahindra là thương hiệu nội địa Ấn Độ tập trung vào các mẫu SUV địa hình, sở hữu ngoại hình hầm hố.

Xu hướng này giúp Hyundai Creta thiết lập kỷ lục doanh số tại Ấn Độ trong năm vừa rồi với tổng cộng 201.122 xe đến tay khách hàng. Hồi tháng 3 vừa qua, Hyundai Creta sở hữu doanh số 17.838 xe tại Ấn Độ, trong khi đồng hương Kia Seltos bán được 11.041 xe.

Tại Việt Nam, xu hướng chuộng xe gầm cao đẩy hầu hết sedan ra khỏi danh sách 10 xe bán chạy nhất. Năm ngoái, Toyota Vios là sedan duy nhất góp mặt trong top 10, bên cạnh đến 5 xe thuộc phân khúc SUV, một bán tải, 2 MPV và một xe điện đô thị cỡ nhỏ.

VinFast VF 5 là ôtô bán chạy thứ nhì Việt Nam năm ngoái với doanh số tổng cộng 43.913 xe. VinFast VF 6 bán được 23.291 xe cho khách Việt, trong khi Mazda CX-5 cũng sở hữu doanh số khá tốt, ở mức 17.262 xe.

Nhìn chung, tính đa dụng và lợi thế gầm cao là những yếu tố giúp SUV đô thị được lòng khách hàng Việt Nam và Ấn Độ. Xu hướng chuộng SUV đô thị tại 2 quốc gia này nhiều khả năng sẽ còn nối dài trong các năm tiếp theo.

Xe lắp ráp được ưa chuộng

Chính sách thuế quan tối đa 100% khiến các hãng xe nước ngoài khi muốn đặt chân vào Ấn Độ phải cân nhắc khả năng thiết lập cơ sở sản xuất tại địa phương.

Nhờ đó, thị trường ôtô Ấn Độ vẫn có sự đa dạng về thương hiệu, nhưng bị áp đảo bởi số lượng xe "nội địa" - vốn là những sản phẩm xuất xưởng từ chính dây chuyền sản xuất trong nước.

Tương tự, Việt Nam cũng chứng kiến làn sóng chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp cho khá nhiều dòng xe. Toyota, Hyundai hay Kia, Mazda hiện có nhiều dòng xe lắp ráp, VinFast cho lắp ráp toàn bộ ôtô tại nhà máy trong nước, các thương hiệu hạng sang nước ngoài như BMW, Mercedes cũng có dây chuyền nội địa.

Năm ngoái, Mazda CX-5 bán được 17.262 xe cho khách hàng Việt Nam, toàn bộ là sản phẩm lắp ráp. Trong doanh số 18.692 xe của Ford Ranger có đến 15.372 xe thuộc các phiên bản lắp ráp.

Danh sách 10 ôtô xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam trong năm vừa rồi còn có Toyota Vios (13.424 xe), Ford Territory (12.786 xe), Honda City (10.899 xe) và Hyundai Tucson (9.243 xe) - đều là những sản phẩm xuất xưởng từ các nhà máy trong nước.

Cuộc đua xe điện

Nếu như tại Việt Nam, VinFast đang là thương hiệu đi đầu ở mảng ôtô thuần điện thì ở thị trường Ấn Độ, Tata Motors đang đẩy mạnh các dòng xe điện như Nexon EV hay Punch EV.

Năm ngoái, VinFast dẫn đầu toàn thị trường xe Việt với tổng cộng hơn 175.000 ôtô điện đến tay khách hàng. Tata Motors cũng không kém cạnh khi sở hữu đến 40% thị phần ôtô điện tại Ấn Độ trong năm 2025.

Người dùng tại 2 quốc gia này đã quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng ôtô điện thay thế cho xe xăng, nhưng nhìn chung vẫn còn những nỗi lo liên quan đến hạ tầng sạc, phạm vi hoạt động của xe.

Với việc cả Việt Nam và Ấn Độ đều là những thị trường nhạy cảm với giá nhiên liệu, ôtô thuần điện đang được kỳ vọng sẽ sớm có những bước phát triển mạnh mẽ ở 2 quốc gia này trong tương lai gần.

Nói riêng về nhóm xe điện, VinFast cũng đang có những thành công bước đầu ấn tượng ở thị trường Ấn Độ, khi có một "sân khách" khá tương đồng với "sân nhà" Việt Nam. Sự phát triển của thị trường xe điện tại Ấn Độ do đó mở ra nhiều hi vọng cho hãng xe Việt.