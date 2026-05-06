Đằng sau cú nhảy của thị trường ôtô Ấn Độ lên vị trí thứ ba toàn cầu

Năm 2025, Ấn Độ chính thức vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.

Theo Focus2move, doanh số ôtô tại Ấn Độ đã tăng trưởng 4,4% trong năm vừa rồi, nhờ đó chia sẻ 5,1% thị phần ôtô toàn cầu. Nhật Bản tăng trưởng 3,2% để nắm khoảng 4,9% thị phần xe mới trong năm 2025.

Suzuki là kẻ chiến thắng

Chính thức thành lập vào năm 1981, Maruti Suzuki là liên doanh ôtô được thành lập giữa Chính phủ Ấn Độ với hãng xe Nhật Bản Suzuki.

Trải qua nhiều thăng trầm, Maruti Suzuki đến lúc này vẫn đang là cái tên nắm giữ thị phần lớn nhất trên thị trường ôtô mới tại Ấn Độ, bất chấp sức ép không nhỏ tạo ra từ các hãng xe nội địa.

Năm ngoái, liên doanh Maruti Suzuki bán được hơn 1,78 triệu xe cho khách hàng quốc gia Nam Á. Con số này tương đương gần 40% tổng thị phần ôtô du lịch tại Ấn Độ, giúp Maruti Suzuki tiếp tục là cái tên thống trị ở thị trường đông dân nhất thế giới.

Trong năm 2025, sedan Dzire với lượng tiêu thụ xấp xỉ 214.000 xe không chỉ là "con gà đẻ trứng vàng" cho Maruti Suzuki mà còn trở thành vua doanh số của thị trường Ấn Độ.

Loạt xe quen thuộc với khách Việt như Ertiga, Swift hay Fronx cũng lọt nhóm bán tốt tại thị trường này, doanh số cả năm vừa rồi không dưới 180.000 xe.

Một trong những nguyên nhân đưa Maruti Suzuki lên vị trí dẫn đầu thị trường nằm ở chiến lược tối ưu hóa chi phí nhiên liệu cho khách hàng. Thông qua việc ứng dụng khung gầm nhẹ, trang bị động cơ tối ưu mà sản phẩm ôtô của đơn vị này đã trở nên khá "được lòng" khách hàng Ấn Độ nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Quá trình gắn bó lâu dài tại Ấn Độ giúp Maruti Suzuki mở rộng hiệu quả mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ, từ đó hỗ trợ tối đa nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa của khách hàng.

Độ nhận diện cao của Maruti Suzuki tại Ấn Độ cũng là yếu tố giúp giá trị bán lại của các dòng xe này luôn ở mức khá cao so với mặt bằng chung.

Những yếu tố trên góp phần đưa Maruti Suzuki trở thành thương hiệu ôtô bán chạy nhất Ấn Độ, dẫn dắt thị trường này tạo ra cú nhảy đáng chú ý lên vị trí thứ ba toàn cầu.

Hãng xe nội địa cũng không chịu lép vế

Dù thị trường ôtô du lịch Ấn Độ vẫn đang chứng kiến sự thống trị của Maruti Suzuki, liên doanh này vẫn cần có sự dè chừng trước sức bành trướng của những cái tên nội địa như Tata Motors hay Mahindra.

Năm 2025 là giai đoạn chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất của 2 cái tên này. Tata Motors ghi nhận doanh số khoảng 605.000 xe, tương đương 13,5% thị phần ôtô du lịch tại Ấn Độ, trong khi Mahindra bán được 593.000 xe, sở hữu thị phần gần như tương đương.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của 2 hãng xe này là chiến dịch "Vocal for Local", khởi xướng bởi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong đó, người dân Ấn Độ được khuyến khích mua sắm hàng nội địa, quảng bá sản phẩm Ấn Độ ra toàn cầu để xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Việc hiểu rõ nhu cầu khách hàng và địa hình Ấn Độ cũng được cho là góp phần tạo nên thành công của Tata Motors cùng với Mahindra. Chẳng hạn, các mẫu xe của 2 thương hiệu này nhắm đến trang bị hệ thống treo bền bỉ để chịu được ổ gà, đi cùng khả năng vượt qua tốt các điểm ngập lụt - vốn là những đặc trưng tại các quốc gia như Ấn Độ.

Tỷ lệ nội địa hóa cao ở mức 90-95% cũng giúp khách hàng của Tata Motors và Mahindra có thể tiếp cận phụ tùng ở mức chi phí dễ chịu hơn so với các hãng nước ngoài.

Về lợi thế riêng của từng thương hiệu, Tata Motors hiện là cái tên tiên phong mảng xe điện tại Ấn Độ, đồng thời hưởng lợi từ quyền sở hữu với Jaguar Land Rover. Trong khi đó, Mahindra lại chuyên biệt ở mảng SUV địa hình, do đó đánh trúng tâm lý khách hàng nam giới tại Ấn Độ vốn chuộng các mẫu xe gầm cao, thể hiện uy quyền và địa vị xã hội.

Chờ thêm cú hích từ điện hóa

Chưa phải là mảng chủ chốt của thị trường nhưng ôtô điện tại Ấn Độ đã ghi nhận những diễn biến đáng chú ý trong giai đoạn gần đây.

Các chính sách trợ cấp từ Chính phủ đang giúp giá xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn, do đó được kỳ vọng sớm trở thành động lực mới cho điện hóa giao thông tại nước này.

Tình hình ô nhiễm tại các thành phố, giá nhiên liệu hóa thạch biến động cũng là những nguyên nhân khiến ôtô điện đang được chờ đợi sẽ sớm bùng nổ tại quốc gia Nam Á này trong tương lai.

Trong xu hướng rất đáng mong chờ đó, Tata Motors đang là cái tên nổi bật nhất. Hãng này hiện sở hữu hơn xấp xỉ ba phần tư thị phần xe điện tại Ấn Độ, với những cái tên Nexon EV hay Punch EV gần như "vô đối" về lượng tiêu thụ trên thị trường.

Đáng chú ý, dữ liệu gần đây cho thấy VinFast đã thành công chen chân vào top 10 hãng xe điện bán chạy nhất Ấn Độ. Doanh số 1.584 xe đạt được trong quý I/2026 giúp VinFast đứng thứ tư toàn thị trường xe điện, dù chỉ vừa tham gia cách đây không lâu.